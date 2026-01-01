Qdrant on tootmiskvaliteediga avatud lähtekoodiga vektori sarnasuse otsingumootor, mis on ehitatud spetsiaalselt tehisintellekti (AI) ja masinõppe töökoormuste jaoks. See salvestab kõrgedimensioonilisi vektoreid koos rikkaliku andmekoormuse metaandmetega ja teenindab alam-millisekundilisi lähima naabri päringuid, kasutades HNSW indekseerimist, mitut kaugusmõõdikut ja täiustatud filtreerimist — kõik on ligipääsetav REST ja gRPC API-de kaudu.

Qdranti ise majutamine VPS-is annab sulle täieliku kontrolli mälu jaotuse, indekseerimise konfiguratsiooni ja andmete asukoha üle, ilma hallatavate vektorandmebaasiteenuste päringupõhise hinnastamise või ühenduspiiranguteta, muutes selle ideaalseks tehisintellekti (AI) idufirmadele ja meeskondadele, kes skaleerivad semantilist otsingut või RAG-i lahendusi.