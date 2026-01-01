Juurutage Qdrant ühe klõpsuga paigaldusega.
Suure jõudlusega avatud lähtekoodiga vektorandmebaas semantiliseks otsinguks, soovitusteks ja AI-põhisteks rakendusteks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Qdrant
Qdrant on tootmiskvaliteediga avatud lähtekoodiga vektori sarnasuse otsingumootor, mis on ehitatud spetsiaalselt tehisintellekti (AI) ja masinõppe töökoormuste jaoks. See salvestab kõrgedimensioonilisi vektoreid koos rikkaliku andmekoormuse metaandmetega ja teenindab alam-millisekundilisi lähima naabri päringuid, kasutades HNSW indekseerimist, mitut kaugusmõõdikut ja täiustatud filtreerimist — kõik on ligipääsetav REST ja gRPC API-de kaudu.
Qdranti ise majutamine VPS-is annab sulle täieliku kontrolli mälu jaotuse, indekseerimise konfiguratsiooni ja andmete asukoha üle, ilma hallatavate vektorandmebaasiteenuste päringupõhise hinnastamise või ühenduspiiranguteta, muutes selle ideaalseks tehisintellekti (AI) idufirmadele ja meeskondadele, kes skaleerivad semantilist otsingut või RAG-i lahendusi.
Qdrant peamised omadused
Alla-millisekundiline otsing
HNSW indekseerimine pakub peaaegu koheseid lähima naabri päringuid miljonite vektorite ulatuses, hoides AI rakendused igas mastaabis reageerimisvõimelisena.
Sisu filtreerimine
Filtreeri otsingutulemusi suvaliste metaandmeväljade järgi päringu tegemise ajal, ühendades vektori sarnasuse struktureeritud tingimustega ühes päringus.
Erinevad kauguse mõõdikud
Vali koosinus-, eukleidese- või skalaarkorrutise kaugus, et see vastaks sinu rakenduse kasutatavale manustamismudelile, andmeid uuesti indekseerimata.
REST ja gRPC API-d
Integreeri Qdrant mis tahes keelde või raamistikku, kasutades OpenAPI REST liidest või suure läbilaskevõimega gRPC API-t latentsustundlike töökoormuste jaoks.
Kvantiseerimise tugi
Skalaar- ja tootekvantimine vähendavad oluliselt mälukasutust, võimaldades indekseerida suuremaid andmekogumeid samal riistvaral kvaliteedikaota.
Miks kasutada Qdrant Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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