MicroBin on väike, kiire ja täisfunktsionaalne Rustis kirjutatud kleepimisteenus ja failijagamisteenus. Üks binaarfail pakub veebiliidest, failide üleslaadimist, tekstilõikude jagamist, URL-ide lühendamist ja administraatoripaneeli — puudub väline andmebaas, PHP käitusaeg ja raske sõltuvuspuu. Vaikimisi juurutus on tahtlikult minimaalne, et see jääks kasutatavaks väikesel VPS-il, kuid katab siiski tavalised kasutusjuhud, milleks inimesed kleepimisteenust ise majutavad.

MicroBini ise majutamine oma VPS-il hoiab jagatud koodilõike, ekraanipilte ja lühilinke sinu infrastruktuuris, mitte avalikes teenustes, mis kaevandavad liiklusmustreid või sisestavad reklaame. Tekstilõike saab parooliga kaitsta, seadistada pärast lugemist kustuma, krüpteerida kliendipoolselt või igaveseks kinnitada ning iga tekstilõikuga kaasneb QR-kood ja lühike URL kiireks mobiilseks edastamiseks.