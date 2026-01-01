Juuruta MicroBin ühe klõpsuga.
Kergekaaluline ise majutatav tekstijagamisteenus ja failijagaja Rustis, millel on QR-koodid, aeguvad tekstid ja sisseehitatud URL-i lühendaja.
Valige VPS-pakett MicroBin jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MicroBin
MicroBin on väike, kiire ja täisfunktsionaalne Rustis kirjutatud kleepimisteenus ja failijagamisteenus. Üks binaarfail pakub veebiliidest, failide üleslaadimist, tekstilõikude jagamist, URL-ide lühendamist ja administraatoripaneeli — puudub väline andmebaas, PHP käitusaeg ja raske sõltuvuspuu. Vaikimisi juurutus on tahtlikult minimaalne, et see jääks kasutatavaks väikesel VPS-il, kuid katab siiski tavalised kasutusjuhud, milleks inimesed kleepimisteenust ise majutavad.
MicroBini ise majutamine oma VPS-il hoiab jagatud koodilõike, ekraanipilte ja lühilinke sinu infrastruktuuris, mitte avalikes teenustes, mis kaevandavad liiklusmustreid või sisestavad reklaame. Tekstilõike saab parooliga kaitsta, seadistada pärast lugemist kustuma, krüpteerida kliendipoolselt või igaveseks kinnitada ning iga tekstilõikuga kaasneb QR-kood ja lühike URL kiireks mobiilseks edastamiseks.
MicroBin peamised omadused
Kleebised ja failide üleslaadimised
Jaga tekstilõike ja laadi üles igat tüüpi faile suuruspiirangutega, automaatse süntaksi esiletõstuga ja reasisese eelvaatega.
Sisseehitatud URL-i lühendaja
Muuda pikad lingid lühikesteks, bränditud URL-ideks, mis on majutatud sinu enda domeenil, ilma eraldi lühendamisteenust üles seadmata.
Aeguvad ja põletuspastad
Vali vaikimisi aegumisajad, lugemise järel kustutamise semantika või kinnita kleepimised igaveseks, et tasakaalustada säilitamist privaatsusega.
Kliendipoolne krüpteerimine
Valikuline kliendipoolne krüpteerimine tagab, et server ei näe kunagi lihtteksti tundlike lõikude puhul, mida jagatakse paroolifraasiga.
QR-koodid ja administraatoriliides
Iga salvestis saab QR-koodi mobiilile edastamiseks ja halduspaneel võimaldab sul sirvida, muuta või kustutada mis tahes salvestist ühelt ekraanilt.
Üksik Rusti binaarfail
Välist andmebaasi pole, Redist pole, taustatöötajaid pole — ainult pisike Rusti protsess, mis töötab mugavalt ka kõige väiksematel VPS-pakettidel.
Miks kasutada MicroBin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.