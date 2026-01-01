Paigaldage KitchenOwl ühe klõpsuga.
Ise majutatud jagatud toidunimekiri, retseptihaldur ja toiduplaneerija, mis hoiab kogu majapidamise sünkroonis mis tahes seadmest.
Valige VPS-pakett KitchenOwl jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada KitchenOwl
KitchenOwl on avatud lähtekoodiga ise majutatav ostunimekirja, retseptide ja toidu planeerimise rakendus majapidamistele. Flaski taustaprogramm töötab koos Flutteri veebi- ja mobiilikasutajaliidesega, et hoida ostunimekirjad, sahvri varud ja salvestatud retseptid reaalajas sünkroonis iga majapidamisliikme seadmetes — telefonid poes, tahvelarvutid köögis, sülearvutid mujal.
KitchenOwli ise majutamine oma VPS-is hoiab ostuharjumused, retseptikogud ja majapidamisrutiinid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte tasuta taseme SaaS-is, mis teenib raha tarbijate ostuandmetega. Ühe konteineri juurutus sisaldab SQLite'i madala ressursikasutuse jaoks, toetab piiramatul arvul majapidamisi ja retsepte ning integreerub mobiilirakendustega iOS-is ja Androidis poes nimekirjade muutmiseks.
KitchenOwl peamised omadused
Jagatud ostunimekirjad
Reaalajas sünkroniseeritud ostunimekirjad telefonides, tahvelarvutites ja sülearvutites, nii et kõik näevad sama nimekirja ostlemise või planeerimise ajal.
Retseptid ja toidu planeerimine
Salvesta retsepte (või impordi need URL-idelt), planeeri toidukordi kalendrisse ja loo automaatselt ostunimekiri valitud retseptidest.
Sahvri jälgimine
Jälgi juba käepärast olevaid esemeid, et toidu planeerimine saaks need genereeritud ostunimekirjast maha arvata ja vältida topeltoste.
Mitu leibkonda
Halda eraldi leibkondi ühel eksemplaril, igaühel oma eraldatud nimekirjad, retseptid ja liikmed ühiste kodude või laiendatud pere jaoks.
iOS-i ja Androidi rakendused
Esimese osapoole mobiilirakendused ühenduvad sinu isemajutatud eksemplariga kiirete nimekirjade uuenduste, võrguühenduseta ostlemise ja vöötkoodi-stiilis kauba sisestamise jaoks.
Nutikad soovitused
Kauba soovitused ja riiuliteadlik sorteerimine kiirendavad nimekirja loomist, õppides tundma kaupu, mida sinu leibkond kipub koos ostma.
Miks kasutada KitchenOwl Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.