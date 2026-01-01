KitchenOwl on avatud lähtekoodiga ise majutatav ostunimekirja, retseptide ja toidu planeerimise rakendus majapidamistele. Flaski taustaprogramm töötab koos Flutteri veebi- ja mobiilikasutajaliidesega, et hoida ostunimekirjad, sahvri varud ja salvestatud retseptid reaalajas sünkroonis iga majapidamisliikme seadmetes — telefonid poes, tahvelarvutid köögis, sülearvutid mujal.

KitchenOwli ise majutamine oma VPS-is hoiab ostuharjumused, retseptikogud ja majapidamisrutiinid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte tasuta taseme SaaS-is, mis teenib raha tarbijate ostuandmetega. Ühe konteineri juurutus sisaldab SQLite'i madala ressursikasutuse jaoks, toetab piiramatul arvul majapidamisi ja retsepte ning integreerub mobiilirakendustega iOS-is ja Androidis poes nimekirjade muutmiseks.