Paigaldage ArcadeDB ühe klõpsuga.
Suure jõudlusega mitmemudeliline andmebaas, mis toetab graafi-, dokumendi-, võtme-väärtuse-, ajaseeria- ja vektordata ühes mootoris.
Valige VPS-pakett ArcadeDB jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ArcadeDB
ArcadeDB on avatud lähtekoodiga mitmemudeliline andmebaasimootor, mis on ehitatud äärmusliku jõudluse jaoks erinevate andmemudelite lõikes. Erinevalt ühe mudeliga andmebaasidest, mis sunnivad sind valima graafi-, dokumendi- või relatsioonistruktuuride vahel, käsitleb ArcadeDB neid kõiki loomupäraselt — salvestades ja päringuid tehes graafisuhetele, dokumendikogumitele, võtmepaaridele, ajaseeriatele, vektorite manustele ja georuumilistele andmetele ühes mootoris täieliku ACID-vastavusega.
Loodud OrientDB asutaja poolt, on ArcadeDB ehitatud madala taseme Javas, optimeeritud minimaalseks prügikogumiseks, võimaldades miljoneid kirjeoperatsioone sekundis. Sisseehitatud ArcadeDB Studio veebiliides pakub päringute täitmist, skeemihaldust ja graafi visualiseerimist — pärast juurutamist pole eraldi klienditööriistu vaja.
ArcadeDB peamised omadused
Mitmemudeliline andmemootor
Salvesta ja päri graafi-, dokumendi-, võtme-väärtuse-, ajaseeria- ja vektordandmeid ühes andmebaasis, ilma tööriistu vahetamata või eraldi andmehoidlaid sünkroonimata.
Seitse päringukeelt
Tee päringuid SQL-i, Cypheri, Apache Gremlini, GraphQL-i, MongoDB päringukeele, PromQL-i või Redise protokolli abil — kasuta keelt, mis sobib sinu andmemudeliga.
ArcadeDB Stuudio
Sisseehitatud veebiliides päringute täitmiseks, skeemide haldamiseks, graafikuandmete visualiseerimiseks ja andmebaasi haldamiseks ilma väliste klienditööriistadeta.
Vektori sarnasuse otsing
Natiivne vektormanustuste salvestus ja sarnasuse otsing tehisintellekti ja masinõppe töökoormuste jaoks koos teie operatiivandmetega.
ACID suures ulatuses
Täielikult ACID-ühilduvad tehingud, mis töötlevad miljoneid kirjeid sekundis, alates sisseehitatud Raspberry Pi juurutustest kuni mitme sõlmega klastriteni.
Miks kasutada ArcadeDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.