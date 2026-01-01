ArcadeDB on avatud lähtekoodiga mitmemudeliline andmebaasimootor, mis on ehitatud äärmusliku jõudluse jaoks erinevate andmemudelite lõikes. Erinevalt ühe mudeliga andmebaasidest, mis sunnivad sind valima graafi-, dokumendi- või relatsioonistruktuuride vahel, käsitleb ArcadeDB neid kõiki loomupäraselt — salvestades ja päringuid tehes graafisuhetele, dokumendikogumitele, võtmepaaridele, ajaseeriatele, vektorite manustele ja georuumilistele andmetele ühes mootoris täieliku ACID-vastavusega.

Loodud OrientDB asutaja poolt, on ArcadeDB ehitatud madala taseme Javas, optimeeritud minimaalseks prügikogumiseks, võimaldades miljoneid kirjeoperatsioone sekundis. Sisseehitatud ArcadeDB Studio veebiliides pakub päringute täitmist, skeemihaldust ja graafi visualiseerimist — pärast juurutamist pole eraldi klienditööriistu vaja.