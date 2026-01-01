Paigalda Prefect ühe klõpsuga paigaldus.
Kaasaegne Pythoni-põhine töövoogude orkestreerimise platvorm andmetorustike ja automatiseerimisülesannete loomiseks, ajastamiseks ja jälgimiseks.
Valige VPS-pakett Prefect jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Prefect
Prefect võimaldab sul muuta mis tahes Pythoni funktsiooni ajastatud, jälgitavaks ja automaatselt uuesti proovitavaks töövooguks vaid dekoraatoriga. Erinevalt YAML-irohketest orkestreerimistööriistadest hoiab Prefect töövooge tavalise Pythoni koodina — testitav, versioonihalduses ja juurutatav nagu iga teine moodul. Kaasasolev kasutajaliides näitab reaalajas täitmise olekut, logisid ja ülesannete taseme ajalugu iga käivituse kohta.
Prefecti isemajutamine oma VPS-is välistab pilve täitmistasud, annab sulle piiramatu arvu töövoo käivitusi fikseeritud infrastruktuurikuluga ja hoiab tundlikud torujuhtme andmed — mandaadid, päringutulemused, logid — täielikult sinu enda infrastruktuuris ilma tarnija lukustuseta.
Prefect peamised omadused
Pythoni-põhised töövoogud
Varusta mis tahes Pythoni funktsioon
@flow või
@task abil, et saada ajastamine, korduskatsed, vahemällu salvestamine ja jälgitavus – ilma et peaks õppima patenteeritud DSL-i.
Automaatsed korduskatsed
Seadista eksponentsiaalne tagasiaste ja kohandatud uuestiproovimise loogika ülesandepõhiselt, nii et ajutised vead API-des, andmebaasides või võrgukõnedes taastuksid ilma käsitsi sekkumiseta.
Reaalajas jälgimine
Sisseehitatud kasutajaliides kuvab reaalajas ülesande oleku, täitmise logid ja käivituste ajaloo, nii et sa tead alati, mis töötab, mis ebaõnnestus ja miks.
Paindlik ajastamine
Cron-avaldised, intervallkäivitid ja sündmustepõhised juurutused võimaldavad sul käivitada töövooge mis tahes ajakava alusel või vastusena välistele sündmustele.
Tööhulgad ja töötajad
Jaota töövoo täitmine mitme töötlemisprotsessi või masina vahel, skaleerides arvutusvõimsust orkestreerimisserverist sõltumatult.
Miks kasutada Prefect Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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