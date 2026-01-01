Letta ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga raamistik olekutundlike AI agentide loomiseks, millel on püsiv mälu ja mis õpivad ning arenevad aja jooksul.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Letta
Letta on avatud lähtekoodiga raamistik AI agentide loomiseks pikaajalise mäluga, mis võimaldab neil vestlustest õppida ja aja jooksul paraneda. Erinevalt olekututest vestlusrobotitest säilitavad Letta agendid mälublokke, mis püsivad seansside vahel, meenutavad kasutaja eelistusi ja kohandavad oma käitumist kogunenud kogemuste põhjal.
Letta isemajutamine oma VPS-il annab sulle täieliku kontrolli agentide andmete ja mälu üle, välistab mäluhalduse API päringupõhised kulud ja võimaldab sul integreerida mis tahes LLM-i pakkuja — alates OpenAI-st ja Anthropicust kuni lokaalselt majutatud Ollama mudeliteni — ilma tarnija lukustuseta.
Letta peamised omadused
Püsiv agentmälu
Agendid säilitavad seansside vahel konteksti, kasutades struktureeritud mälublokke, nii et nad ei unusta kunagi varasemaid vestlusi ega kasutaja eelistusi.
Mitme pakkuja LLM-i tugi
Ühendu OpenAI, Anthropicu, Groqi, Ollama ja muuga — vaheta mudeleid oma agendi loogikat muutmata.
REST API ja SDKd
Täielik REST API koos Pythoni ja TypeScripti SDK-dega olekuga agentide integreerimiseks mis tahes rakendusse või töövoogu.
Mitmeagendi orkestreerimine
Ehita keerukaid torujuhtmeid agentidevahelise suhtluse, jagatud mälu ja koordineeritud ülesannete täitmisega.
Tööriista käivitamine
Agendid saavad kutsuda kohandatud tööriistu ja käivitada koodi liivakastikeskkondades, et tegutseda reaalses maailmas.
Mälu enesetoimetamine
Agendid värskendavad oma mäluplokke reaalajas, võimaldades pidevat enesetäiendamist ja kohanevat käitumist.
Miks kasutada Letta Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.