Letta on avatud lähtekoodiga raamistik AI agentide loomiseks pikaajalise mäluga, mis võimaldab neil vestlustest õppida ja aja jooksul paraneda. Erinevalt olekututest vestlusrobotitest säilitavad Letta agendid mälublokke, mis püsivad seansside vahel, meenutavad kasutaja eelistusi ja kohandavad oma käitumist kogunenud kogemuste põhjal.

Letta isemajutamine oma VPS-il annab sulle täieliku kontrolli agentide andmete ja mälu üle, välistab mäluhalduse API päringupõhised kulud ja võimaldab sul integreerida mis tahes LLM-i pakkuja — alates OpenAI-st ja Anthropicust kuni lokaalselt majutatud Ollama mudeliteni — ilma tarnija lukustuseta.