Plane on võimas avatud lähtekoodiga projektijuhtimise platvorm, mis on kaasaegne alternatiiv Jiral, Linearile, Monday.com-ile ja ClickUp-ile. Meeskonnad jälgivad probleeme, viivad läbi sprinditsükleid koos burn-down graafikutega, planeerivad toote teekaarte ja teevad koostööd reaalajas — seda kõike ilma kasutajapõhise hinnastamiseta või andmete lahkumiseta sinu infrastruktuurist.

Isemajutusel põhinev juurutus sisaldab PostgreSQL-i, Valkey vahemälu, RabbitMQ sõnumijärjekorda ja MinIO objektisalvestust täielikult iseseisva seadistuse jaoks. Erinevalt SaaS-projektitööriistadest, mis võtavad tasu iga koha eest, pakub Plane'i käitamine sinu VPS-is piiramatult kasutajaid ja projekte fikseeritud infrastruktuurikuluga ning täieliku andmeomandiga.