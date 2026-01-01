Juuruta Plane ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga projektihaldusplatvorm probleemide jälgimiseks, sprinditsüklite ja toote teekaartide jaoks — iseseisev alternatiiv Jirale ja Linearile.
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Millega saab ehitada Plane
Plane on võimas avatud lähtekoodiga projektijuhtimise platvorm, mis on kaasaegne alternatiiv Jiral, Linearile, Monday.com-ile ja ClickUp-ile. Meeskonnad jälgivad probleeme, viivad läbi sprinditsükleid koos burn-down graafikutega, planeerivad toote teekaarte ja teevad koostööd reaalajas — seda kõike ilma kasutajapõhise hinnastamiseta või andmete lahkumiseta sinu infrastruktuurist.
Isemajutusel põhinev juurutus sisaldab PostgreSQL-i, Valkey vahemälu, RabbitMQ sõnumijärjekorda ja MinIO objektisalvestust täielikult iseseisva seadistuse jaoks. Erinevalt SaaS-projektitööriistadest, mis võtavad tasu iga koha eest, pakub Plane'i käitamine sinu VPS-is piiramatult kasutajaid ja projekte fikseeritud infrastruktuurikuluga ning täieliku andmeomandiga.
Plane peamised omadused
Probleemide jälgimine
Loo ja halda tööülesandeid rikastatud teksti, failimanuste, alamülesannete ja projektidevaheliste viidetega ühes tsentraliseeritud vaates.
Sprint-tsüklid
Vii läbi agiilseid sprinte põlemisgraafikute ja meeskonna hoo jälgimisega, et hoida arendustempo graafikus.
Toote teekaardid
Plaani ja edasta toote suunda visuaalsete teekaartidega, mis on otse seotud probleemide ja moodulitega, mis viivad iga verstapostini.
Reaalajas koostöö
Reaalajas uuendused tagavad, et iga meeskonnaliige näeb probleemi uusimat olekut, kommentaare ja ülesandeid ilma käsitsi värskendamiseta.
Kohandatavad vaated
Loo filtreeritud tahvli-, loendi- ja kalendrivaated, mida saab salvestada ja meeskonnas jagada järjepideva projekti nähtavuse tagamiseks.
Moodulid ja analüütika
Rühmita seotud probleemid keerukate projektide jaoks mooduliteks, seejärel jälgi edenemist sisseehitatud analüütika ja trendide visualiseerimisega.
Miks kasutada Plane Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.