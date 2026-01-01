Dawarich on isemajutatav alternatiiv Google Timeline'ile, mis annab sinu asukohaajaloo sinu enda kontrolli alla. Impordi andmeid Google Maps Timeline'i eksportidest, OwnTracksist, Stravast, Immichist, GPX-failidest ja muudest allikatest, et luua rikkalik ja otsitav ülevaade kõikidest kohtadest, kus oled käinud.

Platvorm visualiseerib sinu liikumisi interaktiivsete kaartidena, millel on soojuskaardid, marsruudijooned ja sõjaudu katted. Sisseehitatud statistika näitab külastatud riike, avastatud linnu ja läbitud kogudistantsi, samas kui reisivahendid võimaldavad sul reise fotode ja märkmetega annoteerida. Pere asukoha jagamine individuaalsete privaatsuskontrollidega muudab selle sobivaks koduseks kasutamiseks. Isemajutus hoiab tundlikud asukohaandmed täielikult sinu enda infrastruktuuris, eemal Google'ist ja teistest kolmandatest osapooltest.