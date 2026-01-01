Juuruta Dawarich ühe klõpsuga paigalduse abil.
Isemajutusel põhinev alternatiiv Google Timeline'ile oma täieliku asukoha ajaloo jälgimiseks ja visualiseerimiseks interaktiivsel kaardil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dawarich
Dawarich on isemajutatav alternatiiv Google Timeline'ile, mis annab sinu asukohaajaloo sinu enda kontrolli alla. Impordi andmeid Google Maps Timeline'i eksportidest, OwnTracksist, Stravast, Immichist, GPX-failidest ja muudest allikatest, et luua rikkalik ja otsitav ülevaade kõikidest kohtadest, kus oled käinud.
Platvorm visualiseerib sinu liikumisi interaktiivsete kaartidena, millel on soojuskaardid, marsruudijooned ja sõjaudu katted. Sisseehitatud statistika näitab külastatud riike, avastatud linnu ja läbitud kogudistantsi, samas kui reisivahendid võimaldavad sul reise fotode ja märkmetega annoteerida. Pere asukoha jagamine individuaalsete privaatsuskontrollidega muudab selle sobivaks koduseks kasutamiseks. Isemajutus hoiab tundlikud asukohaandmed täielikult sinu enda infrastruktuuris, eemal Google'ist ja teistest kolmandatest osapooltest.
Dawarich peamised omadused
Mitmeallikaline importimine
Too sisse asukohaandmed Google Maps Timeline'ist, OwnTracksist, Stravast, Immichist, GPX-failidest ja mujalt, et luua täielik ajalooline ülevaade.
Interaktiivsed kaardivaated
Avasta oma ajalugu kuumakaartide, marsruudijoonte ja sõjaudu kattena täielikult interaktiivsel kaardil kohandatavate kihtidega.
Reisimise statistika
Vaata, kui paljudes riikides ja linnades oled sa käinud, kui kaugele oled sa reisinud ja jälgi, mitu päeva oled sa igas riigis veetnud.
Foto integreerimine
Ühenda Immich või Photoprism, et kuvada kaardil geosildistatud fotosid ja seostada mälestusi konkreetsete reiside ja asukohtadega.
Perekonna asukoha jagamine
Jaga oma asukohta pereliikmetega, säilitades samal ajal individuaalsed privaatsusseaded, nii et iga inimene otsustab, mida ta avaldab.
Miks kasutada Dawarich Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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