Matrix Conduit on lihtne, kiire ja usaldusväärne Matrixi koduserver, mis on kirjutatud Rustis. See on loodud kergekaalulise alternatiivina Synapse'ile, tarnitakse ühe binaarfailina koos sisseehitatud RocksDB andmebaasiga, eemaldades vajaduse PostgreSQL-i või muude väliste teenuste järele ja vähendades oluliselt ressursivajadust oma vestlusserveri käitamiseks.

Conduiti isemajutamine VPS-il annab sulle täieliku omandiõiguse sõnumite ajaloo, meedia ja krüpteerimisvõtmete üle, samal ajal kui see födereerub globaalse Matrixi võrgustikuga. Otsast lõpuni krüpteerimine on vaikimisi lubatud ja kõik standardsed Matrixi kliendid, nagu Element, FluffyChat või Cinny, ühenduvad koheselt, nii et sinu kogukond saab jätkuvalt kasutada tööriistu, mida nad juba tunnevad.