Juuruta Matrix Conduit ühe klõpsuga paigaldusena.
Kergekaaluline Rusti-põhine Matrixi koduserver turvaliseks, födereeritud vestluseks minimaalse ressursikasutusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Matrix Conduit
Matrix Conduit on lihtne, kiire ja usaldusväärne Matrixi koduserver, mis on kirjutatud Rustis. See on loodud kergekaalulise alternatiivina Synapse'ile, tarnitakse ühe binaarfailina koos sisseehitatud RocksDB andmebaasiga, eemaldades vajaduse PostgreSQL-i või muude väliste teenuste järele ja vähendades oluliselt ressursivajadust oma vestlusserveri käitamiseks.
Conduiti isemajutamine VPS-il annab sulle täieliku omandiõiguse sõnumite ajaloo, meedia ja krüpteerimisvõtmete üle, samal ajal kui see födereerub globaalse Matrixi võrgustikuga. Otsast lõpuni krüpteerimine on vaikimisi lubatud ja kõik standardsed Matrixi kliendid, nagu Element, FluffyChat või Cinny, ühenduvad koheselt, nii et sinu kogukond saab jätkuvalt kasutada tööriistu, mida nad juba tunnevad.
Matrix Conduit peamised omadused
Kerge jalajälg
Üksik Rusti binaarfail sisseehitatud RocksDB andmehoidlaga töötab mugavalt väikestel VPS-i pakettidel, kus Synapse hätta jääks.
Otspunktkrüptimine
Privaatsed vestlused ja otsesõnumid on vaikimisi krüpteeritud, nii et sõnumite sisu jääb loetamatuks kõigile peale nende saajate.
Matrix föderatsioon
Ühendu kasutajatega mis tahes teises Matrixi koduserveris üle maailma läbi avatud Matrixi protokolli ja föderatsioonivõrgu.
Välist andmebaasi pole
Salvestab kõik andmed manustatud RocksDB eksemplari, kõrvaldades PostgreSQL-i seadistamise, häälestamise ja varundamise keerukuse.
Toetatud standardkliendid
Töötab koos Elementi, FluffyChati, Cinny, Nheko ja iga teise kliendiga, mis suhtleb Matrixi kliendi-serveri API-ga.
Registreerimise tõendi kontroll
Piira uute kontode loomist jagatud salajase märgi abil, nii et ainult inimesed, keda sa kutsud, saavad sinu serveris registreeruda.
Miks kasutada Matrix Conduit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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