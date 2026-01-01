Maintenant on avatud lähtekoodiga ühtne seiretööriist, mis asendab korraga mitu ise majutatud tööriista. Käivita üks konteiner ja see avastab automaatselt kõik töökoormused sinu hostis, jälgides konteineri olekut, ressursside kasutust, HTTP ja TCP lõpp-punkte, TLS-sertifikaate, konteineripiltide uuendusi ja võrgu turvariske ühe Go-põhise juhtpaneeli kaudu.

Mõeldud ise majutajatele ja väikestele meeskondadele, Maintenant tarnitakse ühe binaarfailina, mida toetab SQLite, ilma et oleks vaja välist andmebaasi või logide edastajat. See tarnitakse tahtlikult ilma sisseehitatud autentimiseta ja on mõeldud paigutamiseks sinu olemasoleva pöördproksi taha, nii et hoiad oma süsteemis ühtset identiteedikihti, omades samal ajal iga mõõdikut, logirida ja hoiatust ilma hosti- või mõõdikupõhise hinnastamiseta.