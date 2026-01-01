Juuruta kohe ühe klõpsuga paigaldus.
Konfiguratsioonivaba Docker ja Kubernetes jälgimine koos konteinerite seisundi, lõpp-punktide kontrollide, sertifikaatide ja avaliku olekulehega.
Valige VPS-pakett Maintenant jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Maintenant
Maintenant on avatud lähtekoodiga ühtne seiretööriist, mis asendab korraga mitu ise majutatud tööriista. Käivita üks konteiner ja see avastab automaatselt kõik töökoormused sinu hostis, jälgides konteineri olekut, ressursside kasutust, HTTP ja TCP lõpp-punkte, TLS-sertifikaate, konteineripiltide uuendusi ja võrgu turvariske ühe Go-põhise juhtpaneeli kaudu.
Mõeldud ise majutajatele ja väikestele meeskondadele, Maintenant tarnitakse ühe binaarfailina, mida toetab SQLite, ilma et oleks vaja välist andmebaasi või logide edastajat. See tarnitakse tahtlikult ilma sisseehitatud autentimiseta ja on mõeldud paigutamiseks sinu olemasoleva pöördproksi taha, nii et hoiad oma süsteemis ühtset identiteedikihti, omades samal ajal iga mõõdikut, logirida ja hoiatust ilma hosti- või mõõdikupõhise hinnastamiseta.
Maintenant peamised omadused
Konteineri automaattuvastus
Tuvastab iga Docker konteineri ja Kubernetes töökoormuse käivitumise hetkel, koos olekumuutuste, taaskäivitamise tsüklite ja logide voogedastusega.
Lõpp-punkti ja elusoleku kontrollid
Määratleb HTTP, TCP ja croni südamelöögi monitorid Docker siltide kaudu, konfigureeritavate vea- ja taastelävedega.
TLS sertifikaadi jälgimine
Automaatselt impordib sertifikaate jälgitavatest HTTPS-i lõpp-punktidest ja annab märku 30, 14, 7, 3 ja 1 päev enne aegumist.
Ressursi mõõdikud
Kuvab reaalajas protsessori, mälu, võrgu ja kettaseadme sisend/väljundit konteineri kohta, summutatud lävehoiatusedega, et hoida müra madalal.
Värskenda andmeid
Skannib OCI registreid, et võrrelda piltide kokkuvõtteid, nii et sa teaksid täpselt, millistel töökoormustel on uuemad versioonid ootamas.
Avalik olekuleht
Koondab monitooringu tõsidusastme reaalajas olekulehele, mida toidavad serveripoolsed sündmused klientidele ja meeskonnaliikmetele.
Miks kasutada Maintenant Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.