Paigalda SickGear ühe klõpsuga paigaldusega.
Stabiilne telesaadete automatiseerimise server – Sick-Beardi pikaajaline, täisfunktsionaalne haru isemajutatavate PVR-seadistuste jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SickGear
SickGear on kõige stabiilsem ja funktsiooniderohkeim kogukonna hallatav haru algsest Sick-Beardi projektist — isemajutatud telesaadete automatiseerimise server, mis jälgib sinu jälgitavaid saateid, jälgib Useneti indekseerijaid ja torrenti jälgijaid uute episoodide osas ning edastab sobivad väljalasked sinu allalaadijale automaatseks teeki importimiseks. Seda on pidevalt arendatud alates 2014. aastast, keskendudes töökindlusele, laiale indekseerija katvusele ja lihvitud veebiliidesele, mis on inspireeritud algsest Sick-Beardi disainist.
SickGeari isemajutamine VPS-il hoiab sinu telesaadete automatiseerimise töös 24/7, nii et episoodid ilmuvad sinu teeki minutitega pärast väljalaset. See sobib loomulikult kokku Plexi, Jellyfini, Emby ja laiema Servarri meediavirnaga ning töötab praktiliselt iga Newznapi ja Torznapi indekseerijaga.
SickGear peamised omadused
Näita jälgimist kvaliteediprofiilidega
Saatepõhised eelistused kvaliteedi, eraldusvõime, keele ja koodeki osas tähendavad, et iga pealkiri tuuakse täpselt sellises vormingus, nagu sina soovid.
Lai indekseerija tugi
Newznabi ja Torznabi ühilduvus ning otsesed pistikprogrammid paljudele privaatsetele trackeritele hõlmavad praktiliselt iga Useneti ja torrenti indekseerija.
Sisseehitatud allalaadija integratsioon
Sisseehitatud pistikprogrammid NZBGeti, SABnzbdi, Transmissioni, qBittorrenti, Deluge'i ja rTorrenti jaoks võimaldavad SickGearil hallata kogu allalaadimise protsessi.
Subtiitri otsing
OpenSubtitles, Addic7ed ja Podnapisi integratsioon haarab sobivad subtiitrid sinu eelistatud keeltes kohe pärast iga allalaadimist.
Anime ja erivormingu tugi
Sisseehitatud AniDB integratsioon käsitleb anime-spetsiifilisi nimekonventsioone ja absoluutset episoodide nummerdamist ilma käsitsi lahendusteta.
Miks kasutada SickGear Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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