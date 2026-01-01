SickGear on kõige stabiilsem ja funktsiooniderohkeim kogukonna hallatav haru algsest Sick-Beardi projektist — isemajutatud telesaadete automatiseerimise server, mis jälgib sinu jälgitavaid saateid, jälgib Useneti indekseerijaid ja torrenti jälgijaid uute episoodide osas ning edastab sobivad väljalasked sinu allalaadijale automaatseks teeki importimiseks. Seda on pidevalt arendatud alates 2014. aastast, keskendudes töökindlusele, laiale indekseerija katvusele ja lihvitud veebiliidesele, mis on inspireeritud algsest Sick-Beardi disainist.

SickGeari isemajutamine VPS-il hoiab sinu telesaadete automatiseerimise töös 24/7, nii et episoodid ilmuvad sinu teeki minutitega pärast väljalaset. See sobib loomulikult kokku Plexi, Jellyfini, Emby ja laiema Servarri meediavirnaga ning töötab praktiliselt iga Newznapi ja Torznapi indekseerijaga.