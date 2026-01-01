InvoiceShelf on isemajutatav arveldamise ja arvete platvorm vabakutselistele, konsultantidele ja väikeettevõtetele, kes vajavad professionaalset arvelduslahendust ilma igakuiste SaaS-tasudeta. See hõlmab kogu arveldusprotsessi: kliendid, kaubad, arved, hinnapakkumised, kulud ja maksed — toetades mitut valuutat, maksumäärasid ja kohandatavaid PDF-malle.

InvoiceShelfi majutamine oma VPS-is hoiab sinu finantsandmed ja kliendiandmed privaatsena sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sisseehitatud Stripe'i maksevärava integratsiooniga ja kliendiportaaliga, kus kliendid saavad arveid veebis vaadata ja tasuda, saad lihvitud arvelduskogemuse ilma arvepõhiste tasude või tarnija lukustamiseta.