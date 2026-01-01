Juuruta InvoiceShelf ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev avatud lähtekoodiga arveldusplatvorm vabakutselistele ja väikeettevõtetele, varem tuntud kui Crater.
Valige VPS-pakett InvoiceShelf jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada InvoiceShelf
InvoiceShelf on isemajutatav arveldamise ja arvete platvorm vabakutselistele, konsultantidele ja väikeettevõtetele, kes vajavad professionaalset arvelduslahendust ilma igakuiste SaaS-tasudeta. See hõlmab kogu arveldusprotsessi: kliendid, kaubad, arved, hinnapakkumised, kulud ja maksed — toetades mitut valuutat, maksumäärasid ja kohandatavaid PDF-malle.
InvoiceShelfi majutamine oma VPS-is hoiab sinu finantsandmed ja kliendiandmed privaatsena sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Sisseehitatud Stripe'i maksevärava integratsiooniga ja kliendiportaaliga, kus kliendid saavad arveid veebis vaadata ja tasuda, saad lihvitud arvelduskogemuse ilma arvepõhiste tasude või tarnija lukustamiseta.
InvoiceShelf peamised omadused
Arved ja hinnapakkumised
Loo professionaalseid arveid ja hinnapakkumisi kohandatavate mallidega ja automaatse PDF-i genereerimisega iga dokumendi jaoks.
Veebipõhine makseportaal
Kliendid saavad vaadata, alla laadida ja tasuda arveid veebis iseteenindusportaali kaudu, millel on Stripe'i maksevärava integratsioon.
Kulude jälgimine
Logi ja kategoriseeri ärikulud koos arvetega, et hoida täielikku finantspilti ühes kohas.
Mitmevaluuta tugi
Arvelda kliente nende kohalikus valuutas konfigureeritavate vahetuskurssidega ja arvepõhise valuutavalikuga.
Maksude haldus
Määra mitu maksumäära ja rakenda neid üksuse või arve kohta, et hallata VAT-i, GST-d ja muid maksustruktuure.
Miks kasutada InvoiceShelf Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.