Enclosed on avatud lähtekoodiga veebirakendus privaatsete, otsast lõpuni krüpteeritud märkmete saatmiseks. Kasutades brauseri natiivseid krüpto-API-sid, krüpteerib see sisu kliendipoolselt enne, kui see serverisse jõuab — mis tähendab, et majutajal pole kunagi juurdepääsu krüpteerimata tekstile. Märkmeid saab seadistada ennast hävitama pärast ühekordset lugemist või aeguma pärast konfigureeritavat ajaperioodi.

Enclosedi ise majutamine sinu VPS-is tagab, et krüpteeritud märkmete salvestusruum jääb täielikult sinu enda infrastruktuuri. Organisatsioonid, kes käsitlevad tundlikke mandaate, API võtmeid või konfidentsiaalset teavet, saavad täieliku kontrolli andmete asukoha üle ja saavad jõustada kohandatud aegumiseeskirju, ilma kolmandate osapoolte majutatud teenustele tuginemata.