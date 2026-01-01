Kaasasoleva ühe klõpsuga paigaldus.
Minimalistlik veebirakendus privaatsete krüpteeritud märkmete jagamiseks aegumiskontrollide ja paroolikaitsega.
Valige VPS-pakett Enclosed jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Enclosed
Enclosed on avatud lähtekoodiga veebirakendus privaatsete, otsast lõpuni krüpteeritud märkmete saatmiseks. Kasutades brauseri natiivseid krüpto-API-sid, krüpteerib see sisu kliendipoolselt enne, kui see serverisse jõuab — mis tähendab, et majutajal pole kunagi juurdepääsu krüpteerimata tekstile. Märkmeid saab seadistada ennast hävitama pärast ühekordset lugemist või aeguma pärast konfigureeritavat ajaperioodi.
Enclosedi ise majutamine sinu VPS-is tagab, et krüpteeritud märkmete salvestusruum jääb täielikult sinu enda infrastruktuuri. Organisatsioonid, kes käsitlevad tundlikke mandaate, API võtmeid või konfidentsiaalset teavet, saavad täieliku kontrolli andmete asukoha üle ja saavad jõustada kohandatud aegumiseeskirju, ilma kolmandate osapoolte majutatud teenustele tuginemata.
Enclosed peamised omadused
Kliendipoolne krüpteerimine
Märkmed krüpteeritakse brauseris enne edastamist, kasutades natiivseid Web Crypto API-sid, nii et server ei näe kunagi krüpteerimata sisu.
Isehävitavad märkmed
Määra märkmed aeguma pärast ühekordset lugemist või määratud ajavahemiku möödudes, tagades, et tundlik teave ei säili kauem kui vaja.
Parooli kaitse
Lisa valikuline parool igale märkmele, nõudes saajatelt autentimist enne, kui sisu saab dekrüpteerida ja kuvada.
Jagatavad lingid
Iga märkus genereerib unikaalse URL-i, mida saab saata e-posti, vestluse või SMS-i teel — vastuvõtjale pole kontot ega registreerimist vaja.
Kergekaaluline juurutamine
Üks konteiner minimaalsete ressursinõuetega muudab Enclosed'i lihtsaks käitada koos teiste teenustega samal VPS-il.
Miks kasutada Enclosed Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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