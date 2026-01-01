FitTrackee on isemajutusega välitegevuste jälgija, mis on ehitatud jooksjatele, jalgratturitele, matkajatele ja kõigile, kes salvestavad GPX-jälgi spordikellal, telefonil või GPS-seadmel. Laadi üles tegevusfaile, visualiseeri marsruute interaktiivsetel kaartidel ja vaata üle distantsi, kõrguse, kiiruse ja kestuse statistikat — seda kõike sinu enda infrastruktuuril, ilma et kolmanda osapoole treeningplatvorm koguks sinu liikumisandmeid.

FitTrackee käitamine VPS-il hoiab sinu treeningajaloo, asukohajäljed ja isiklikud rekordid privaatsena ja kaasaskantavana. Mitme kasutaja tugi, dokumenteeritud REST API, valikuline ilmastikuandmete tugi treeningu kohta ja ActivityPub-põhine föderatsioon teevad sellest praktilise alternatiivi Stravale või Garmin Connectile üksikisikutele, väikestele klubidele ja privaatsust hindavatele sportlastele.