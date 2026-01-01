Paigalda FitTrackee ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev välistegevuste jälgija GPX-failide üleslaadimiseks, marsruudikaartide ja treeningstatistika jaoks jooksmise, rattasõidu ja matkamise lõikes.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FitTrackee
FitTrackee on isemajutusega välitegevuste jälgija, mis on ehitatud jooksjatele, jalgratturitele, matkajatele ja kõigile, kes salvestavad GPX-jälgi spordikellal, telefonil või GPS-seadmel. Laadi üles tegevusfaile, visualiseeri marsruute interaktiivsetel kaartidel ja vaata üle distantsi, kõrguse, kiiruse ja kestuse statistikat — seda kõike sinu enda infrastruktuuril, ilma et kolmanda osapoole treeningplatvorm koguks sinu liikumisandmeid.
FitTrackee käitamine VPS-il hoiab sinu treeningajaloo, asukohajäljed ja isiklikud rekordid privaatsena ja kaasaskantavana. Mitme kasutaja tugi, dokumenteeritud REST API, valikuline ilmastikuandmete tugi treeningu kohta ja ActivityPub-põhine föderatsioon teevad sellest praktilise alternatiivi Stravale või Garmin Connectile üksikisikutele, väikestele klubidele ja privaatsust hindavatele sportlastele.
FitTrackee peamised omadused
GPX failide üleslaadimine
Impordi GPX jälgi spordikelladest, telefonidest ja GPS-seadmetest, et luua privaatne arhiiv igast välitegevusest.
Interaktiivsed marsruudikaardid
Visualiseeri iga treeningut OpenStreetMapil põhinevatel kaartidel koos täieliku raja taasesituse, suumimise ja segmendipõhiste detailvaadetega.
Tegevusstatistika
Jälgi vahemaad, kestust, tõusumeetreid, keskmist kiirust ja tempot kõigi salvestatud treeningute ja ajavahemike lõikes.
Mitmespordiala tugi
Salvesta jooksmine, jalgrattasõit, matkamine, suusatamine ja muud vabaõhuspordialad ühel ajajoonel koos spordialapõhiste kokkuvõtetega.
REST API ja föderatsioon
Dokumenteeritud REST API ja valikuline ActivityPubi föderatsioon võimaldavad sul skriptida integratsioone ja jagada tegevusi üle fediverse'i.
Mitmekasutaja privaatsuskontrollid
Majuta kontosid perele, sõpradele või klubiliikmetele koos tegevuspõhiste nähtavuse seadetega ja administraatori hallatava registreerimisega.
Miks kasutada FitTrackee Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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