Juuruta SerpBear ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud otsingumootori positsiooni jälgija märksõnade positsioonide jälgimiseks Google'is, Bingis ja teistes otsingumootorites.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SerpBear
SerpBear on avatud lähtekoodiga iseseisvalt majutatav SEO järjestuse jälgija, mis jälgib, kuidas teie domeenid valitud märksõnade järgi Google'is, Bingis, Yahool, Yandexis ja DuckDuckGos järjestuvad. See kogub igapäevaseid SERP-positsioone, kaardistab järjestuse ajalugu ja toob esile liikumised, et saaksite reageerida algoritmimuutustele, sisuvärskendustele ja konkurentide tegevusele, maksmata märksõnapõhiseid tasusid SaaS-i järjestuse jälgimise teenusele.
SerpBeari iseseisev majutamine oma VPS-is annab teile piiramatu arvu domeene ja märksõnu, valikulise Google Search Console'i integratsiooni näitamiste ja klikkide jaoks ning e-posti või veebihaagi teavitused, kui järjestus muutub. Andmed asuvad teie infrastruktuuris, nii et ajaloolised järjestuse arhiivid jäävad teile, selle asemel et kaduda, kui SaaS-i tellimus aegub.
SerpBear peamised omadused
Mitme mootori jälgimine
Jälgi märksõnade positsioone Google'is, Bingis, Yahool, Yandexis ja DuckDuckGos ühelt juhtpaneelilt koos märksõnapõhiste ajaloo graafikutega.
Search Console'i integratsioon
Valikuline Google Search Console'i ühendus lisab näitamisi, klikkimismäärasid ja avastamisandmeid igale jälgitavale märksõnale.
Mobiili ja lauaarvuti SERP-id
Kasuta eraldi jälgijaid mobiili ja lauaarvuti SERPide jaoks, et tabada seadmepõhiseid järjestuse erinevusi, mis mõjutavad reaalset liiklust.
Riigi ja linna sihtimine
Seadista iga märksõna sihtriigi, keele ja linnaga, et kajastada lokaliseeritud otsingutulemusi ühe globaalse vaate asemel.
Teavitused ja ekspordid
E-posti ja veebihaagi teavitused käivituvad edetabeli muutuste korral ning CSV-eksport annab andmeid välistele armatuurlaudadele või kliendiaruannetele ilma käsitsi kopeerimise ja kleepimiseta.
Piiramatult märksõnu
Märksõnapõhist hinnastamist ei ole — jälgi nii palju domeene ja märksõnu, kui sinu VPS-i ressursid võimaldavad, ilma tellimustasemeid tõstmata.
Miks kasutada SerpBear Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.