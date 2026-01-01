SerpBear on avatud lähtekoodiga iseseisvalt majutatav SEO järjestuse jälgija, mis jälgib, kuidas teie domeenid valitud märksõnade järgi Google'is, Bingis, Yahool, Yandexis ja DuckDuckGos järjestuvad. See kogub igapäevaseid SERP-positsioone, kaardistab järjestuse ajalugu ja toob esile liikumised, et saaksite reageerida algoritmimuutustele, sisuvärskendustele ja konkurentide tegevusele, maksmata märksõnapõhiseid tasusid SaaS-i järjestuse jälgimise teenusele.

SerpBeari iseseisev majutamine oma VPS-is annab teile piiramatu arvu domeene ja märksõnu, valikulise Google Search Console'i integratsiooni näitamiste ja klikkide jaoks ning e-posti või veebihaagi teavitused, kui järjestus muutub. Andmed asuvad teie infrastruktuuris, nii et ajaloolised järjestuse arhiivid jäävad teile, selle asemel et kaduda, kui SaaS-i tellimus aegub.