Paigalda Zen ühe klõpsuga.
Minimalistlik ise majutatud märkmete tegemise rakendus koos markdowni toega, BM25 täistekstiotsingu ja võrguühenduseta PWA juurdepääsuga.
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Millega saab ehitada Zen
Zen on minimalistlik isemajutatav märkmete tegemise rakendus, mis on ehitatud ühe kerge Go binaarfailina ja kasutab vaid umbes 20 MB mälu. Märkmed salvestatakse markdownina SQLite'i koos BM25 täistekstiotsinguga, sildipõhise organiseerimisega, koodiplokkide süntaksi esiletõstmisega ja kiirklahvidega kiireks navigeerimiseks.
Zeni isemajutamine VPS-is hoiab kõik märkmed privaatsena sinu enda infrastruktuuris, ilma pilvesünkroonimise tasude või kolmandate osapoolte juurdepääsuta. Võrguühenduseta PWA tugi tähendab, et märkmed on ligipääsetavad isegi ilma internetiühenduseta, ja minimaalne ressursikasutus võimaldab Zenil mugavalt töötada koos teiste teenustega väikesel VPS-il.
Zen peamised omadused
Markdowni märkmed
Kirjuta märkmeid standardse Markdowniga, koodiplokkide toega, vormindamise otseteedega ja puhta eelvaaterežiimiga.
BM25 täistekstiotsing
Leia märkmeid koheselt, kasutades BM25 järjestatud täistekstiotsingut, mis tagastab kõige asjakohasemad tulemused esimesena.
Siltide korraldus
Korralda märkmeid siltidega paindlikuks kategoriseerimiseks ilma jäikade kaustahierarhiateta.
Võrguühenduseta PWA
Installi Zen progressiivse veebirakendusena, et pääseda oma märkmetele võrguühenduseta juurde, isegi ilma internetiühenduseta.
Minimaalne ressursikasutus
Ehitatud ühe Go binaarina, kasutades ~20MB RAM-i, töötab Zen tõhusalt isegi kõige väiksemal VPS-il koos teiste teenustega.
Miks kasutada Zen Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.