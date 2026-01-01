Zen on minimalistlik isemajutatav märkmete tegemise rakendus, mis on ehitatud ühe kerge Go binaarfailina ja kasutab vaid umbes 20 MB mälu. Märkmed salvestatakse markdownina SQLite'i koos BM25 täistekstiotsinguga, sildipõhise organiseerimisega, koodiplokkide süntaksi esiletõstmisega ja kiirklahvidega kiireks navigeerimiseks.

Zeni isemajutamine VPS-is hoiab kõik märkmed privaatsena sinu enda infrastruktuuris, ilma pilvesünkroonimise tasude või kolmandate osapoolte juurdepääsuta. Võrguühenduseta PWA tugi tähendab, et märkmed on ligipääsetavad isegi ilma internetiühenduseta, ja minimaalne ressursikasutus võimaldab Zenil mugavalt töötada koos teiste teenustega väikesel VPS-il.