Juurutage Coai ühe klõpsuga.
Isemajandatav AI koondamisplatvorm, mis ühendab OpenAI, Claude'i, Gemini ja 20+ teenusepakkujat mitme kasutaja halduse ja kasutuslimiitidega.
Valige VPS-pakett Coai jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Coai
Coai (Chat Nio) on avatud lähtekoodiga tehisintellekti (AI) koondplatvorm, mis koondab OpenAI, Anthropic Claude'i, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen'i ja 20+ teist keelemudeli pakkujat ühe hostitud liidese taha. See läheb kaugemale lihtsast vestlusliidesest, lisades tellimustasandid, kasutajapõhised märgilimiidid, API-võtmete väljastamise ja kasutuse arvelduse — muutes selle praktiliseks meeskondadele, kes peavad pakkuma kontrollitud LLM-juurdepääsu mitmele kasutajale ilma ülesvoolu pakkuja võtmeid paljastamata.
Coai ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli selle üle, millised mudelid on saadaval, kui palju iga kasutajatasand tarbida saab ja milline on sinu kogu API-kulutus — ilma maksmata kohapõhiseid tasusid hallatavale koondamisteenusele.
Coai peamised omadused
Mitmepakkuja agregeerimine
Ühenda OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ja 20+ teenusepakkujat ühe platvormi kaudu ning lase kasutajatel nende vahel vahetada ühest liidesest.
Kasutaja tellimuse tasemed
Määra tasuta ja tasulised tellimusplaanid astmepõhiste märgilimiitidega, kontrollides, kui palju iga kasutajarühm saab tarbida kõigi konfigureeritud pakkujate lõikes.
API võtme väljastamine
Väljasta oma kasutajatele API võtmed, et nad saaksid konfigureeritud mudelitele programmeeritavalt ligi pääseda — ilma kunagi paljastamata oma teenusepakkuja mandaate.
Kasutuse ja arvelduse jälgimine
Jälgige kasutajapõhist märkide tarbimist ja hinnangulisi kulusid reaalajas, konfigureeritavate piirangutega, vältimaks ootamatuid eelarve ületamisi.
Mudelite turupaik
Kasutajad avastavad ja valivad kõigi konfigureeritud pakkujate hulgast sisseehitatud mudelivalija kaudu, funktsioonikutsete ja piltide genereerimise toega, kui see on saadaval.
Miks kasutada Coai Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.