Coai (Chat Nio) on avatud lähtekoodiga tehisintellekti (AI) koondplatvorm, mis koondab OpenAI, Anthropic Claude'i, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen'i ja 20+ teist keelemudeli pakkujat ühe hostitud liidese taha. See läheb kaugemale lihtsast vestlusliidesest, lisades tellimustasandid, kasutajapõhised märgilimiidid, API-võtmete väljastamise ja kasutuse arvelduse — muutes selle praktiliseks meeskondadele, kes peavad pakkuma kontrollitud LLM-juurdepääsu mitmele kasutajale ilma ülesvoolu pakkuja võtmeid paljastamata.

Coai ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli selle üle, millised mudelid on saadaval, kui palju iga kasutajatasand tarbida saab ja milline on sinu kogu API-kulutus — ilma maksmata kohapõhiseid tasusid hallatavale koondamisteenusele.