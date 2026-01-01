Kimai on küps avatud lähtekoodiga ajaarvestuse rakendus, mis pakub vabakutselistele, agentuuridele ja ettevõtetele usaldusväärset viisi arveldatavate tundide logimiseks, kliendiprojektide haldamiseks ja täpsete arvete koostamiseks. Puhta veebiliidese, mitme kasutaja toe ja rollipõhiste õigustega skaleerub see oma aega jälgivast üksikarendajast kuni kümneid meeskonnaliikmeid paljude klientide vahel koordineeriva agentuurini.

Erinevalt SaaS-i ajaarvestuse tööriistadest, mis võtavad tasu iga koha eest, tähendab Kimai ise majutamine oma VPS-is korduvate tellimiskulude puudumist ja täielikku omandiõigust oma ajaandmete ja arveldusandmete üle. See mall sisaldab MySQL-i vastupidava ja tootmiseks valmis salvestusruumi jaoks.