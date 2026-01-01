Paigaldage Kimai ühe klõpsuga.
Tasuta ja avatud lähtekoodiga aja jälgimise platvorm vabakutselistele, agentuuridele ja meeskondadele arveldatavate tundide logimiseks ja arvete genereerimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kimai
Kimai on küps avatud lähtekoodiga ajaarvestuse rakendus, mis pakub vabakutselistele, agentuuridele ja ettevõtetele usaldusväärset viisi arveldatavate tundide logimiseks, kliendiprojektide haldamiseks ja täpsete arvete koostamiseks. Puhta veebiliidese, mitme kasutaja toe ja rollipõhiste õigustega skaleerub see oma aega jälgivast üksikarendajast kuni kümneid meeskonnaliikmeid paljude klientide vahel koordineeriva agentuurini.
Erinevalt SaaS-i ajaarvestuse tööriistadest, mis võtavad tasu iga koha eest, tähendab Kimai ise majutamine oma VPS-is korduvate tellimiskulude puudumist ja täielikku omandiõigust oma ajaandmete ja arveldusandmete üle. See mall sisaldab MySQL-i vastupidava ja tootmiseks valmis salvestusruumi jaoks.
Kimai peamised omadused
Arveldatavate tundide jälgimine
Käivita ja peata taimereid või sisesta tunde käsitsi mis tahes kliendi, projekti või tegevuse kohta täpsete arvelduskannete jaoks.
Arve genereerimine
Loo arveid otse jälgitud ajakirjetest, ilma eraldi tööriista eksportimata.
Üksikasjalik aruandlus
Filtreeri aruandeid kasutaja, projekti, kliendi või kuupäevavahemiku järgi, et mõista kasutust ja toetada kliendi arveldamist.
Pistikprogrammide laiendatavus
Laienda Kimai't kogukonna pistikprogrammidega kohandatud töövoogude, integratsioonide ja täiendavate ekspordivormingute jaoks.
Miks kasutada Kimai Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.