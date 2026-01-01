Pgweb on kaasaegne, platvormiülene PostgreSQL andmebaasi brauser, mis on ehitatud Go keeles ja levitatakse ühe binaarfailina ilma väliste sõltuvusteta. See pakub puhast veebiliidest skeemide sirvimiseks, kohandatud SQL-päringute käivitamiseks ja andmete eksportimiseks — ilma traditsiooniliste andmebaasihaldustarkvarade keerukuseta.

Pgwebi juurutamine sinu VPS-is annab kogu sinu meeskonnale tsentraliseeritud, alati ligipääsetava andmebaasi brauseri, mis on kaitstud HTTP põhiautentimisega. See töötab sinu PostgreSQL-i eksemplaride kõrval privaatvõrgus, pakkudes turvalist ad-hoc päringute ligipääsu, ilma et arendajatele paljastataks tooreid andmebaasi mandaate.