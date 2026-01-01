Paigalda Pgweb ühe kliki paigaldusega.
Kergekaaluline veebipõhine PostgreSQL brauser, millel puuduvad sõltuvused, võimaldades kohest andmebaasi uurimist igast kaasaegsest brauserist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Pgweb
Pgweb on kaasaegne, platvormiülene PostgreSQL andmebaasi brauser, mis on ehitatud Go keeles ja levitatakse ühe binaarfailina ilma väliste sõltuvusteta. See pakub puhast veebiliidest skeemide sirvimiseks, kohandatud SQL-päringute käivitamiseks ja andmete eksportimiseks — ilma traditsiooniliste andmebaasihaldustarkvarade keerukuseta.
Pgwebi juurutamine sinu VPS-is annab kogu sinu meeskonnale tsentraliseeritud, alati ligipääsetava andmebaasi brauseri, mis on kaitstud HTTP põhiautentimisega. See töötab sinu PostgreSQL-i eksemplaride kõrval privaatvõrgus, pakkudes turvalist ad-hoc päringute ligipääsu, ilma et arendajatele paljastataks tooreid andmebaasi mandaate.
Pgweb peamised omadused
Null sõltuvust
Ühe binaarfaili juurutamine tähendab, et saad hakata PostgreSQL andmebaase sirvima sekunditega, ilma et oleks vaja käitusteeke või süsteemipakette.
Mitme seansi tugi
Ühendage ja vahetage samaaegselt mitme PostgreSQL-i andmebaasi vahel, muutes lihtsaks andmete võrdlemise erinevate keskkondade vahel.
Andmete eksport
Ekspordi tabeli ja päringutulemused otse CSV, JSON või XML-i analüüsimiseks tabelarvutusprogrammides ja ärianalüüsi tööriistades.
SSH-tunneli ühendused
Ühendu turvaliselt kaugandmebaasidega üle SSH tunnelite, ilma PostgreSQL-i porte avalikult avalikustamata või tulemüüri reegleid muutmata.
Päringu ajalugu
Jälgib automaatselt varem täidetud lauseid, et saaksid kiiresti meelde tuletada ja taaskasutada keerulisi päringuid, neid uuesti sisestamata.
Miks kasutada Pgweb Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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