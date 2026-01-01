Ente ühe klõpsuga paigaldus.
Otsast lõpuni krüpteeritud, avatud lähtekoodiga fotode ja videote varundamine jagatud albumite ja seadmesisese masinõppega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ente
Ente on täielikult avatud lähtekoodiga, otsast lõpuni krüpteeritud foto- ja videoteenus, mis seab privaatsuse esikohale. Iga fail krüpteeritakse sinu seadmes enne, kui see serverit puudutab, nii et ainult sina ja inimesed, keda sa selgesõnaliselt kutsud, saavad sinu mälestusi näha.
Ente iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse alusandmebaasi ja S3-ühilduva objektihoidla üle, säilitades samal ajal samad lihvitud veebi-, mobiili- ja töölauakliendid, mida kasutab avalik teenus. Perealbumid, avalikud lingid, seadmesisene näotuvastus ja piiramatu salvestusruum jäävad kõik sinu kontrolli alla, mitte kolmanda osapoole kätte.
Ente peamised omadused
Otspunktkrüptimine
Iga foto ja video krüpteeritakse sinu seadmes krüptograafiliselt auditeeritud primitiive kasutades enne üleslaadimist, nii et ei server ega keegi teine ei saa sinu teeki lugeda.
Platvormiülesed kliendid
Natiivsed iOS-i ja Androidi rakendused, töölauarakendused macOS-i, Windowsi ja Linuxi jaoks, pluss veebirakendus hoiavad sinu teegi kõikjal ligipääsetavana automaatse taustavarundusega.
Jagatud perealbumid
Loo pereliikmetega jagatud albumeid või saada avalikke linke valikuliste paroolide ja aegumistähtajaga, kõike seda ilma aluseks olevaid faile lihttekstina paljastamata.
Seadmesisene näotuvastus
Masinõpe töötab täielikult kliendi seadmes, et rühmitada inimesi, tuvastada objekte ja võimaldada semantilist otsingut, saates samal ajal serverisse kunagi krüpteerimata andmeid.
S3-ühilduv salvestusruum
Sisseehitatud MinIO ämber salvestab objekte lokaalselt VPS-is ja seda saab vahetada Backblaze B2, Wasabi või mis tahes S3-ühilduva teenusepakkuja vastu, kui teegid kasvavad.
Avatud lähtekoodiga kliendid
Iga komponent, sealhulgas mobiili- ja lauaarvutirakendused, on lähtekoodiga kättesaadav ja sõltumatult auditeeritav, et saaksid krüptograafiat ise kontrollida.
Miks kasutada Ente Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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