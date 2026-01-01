Ente on täielikult avatud lähtekoodiga, otsast lõpuni krüpteeritud foto- ja videoteenus, mis seab privaatsuse esikohale. Iga fail krüpteeritakse sinu seadmes enne, kui see serverit puudutab, nii et ainult sina ja inimesed, keda sa selgesõnaliselt kutsud, saavad sinu mälestusi näha.

Ente iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse alusandmebaasi ja S3-ühilduva objektihoidla üle, säilitades samal ajal samad lihvitud veebi-, mobiili- ja töölauakliendid, mida kasutab avalik teenus. Perealbumid, avalikud lingid, seadmesisene näotuvastus ja piiramatu salvestusruum jäävad kõik sinu kontrolli alla, mitte kolmanda osapoole kätte.