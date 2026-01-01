Paigalda HortusFox ühe klõpsuga.
Oma serveris majutatav taimehaldussüsteem kataloogimiseks, hooldusrutiinide ajastamiseks ja oma aia privaatseks korraldamiseks.
Valige VPS-pakett HortusFox jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada HortusFox
HortusFox on spetsiaalselt loodud veebirakendus taimehuvilistele, kes soovivad hallata toataimi ja aedu struktureeritult ja privaatselt. See võimaldab sul taimi kataloogida fotode, liiginimede ja kohandatud atribuutidega, neid asukoha järgi organiseerida ja seadistada korduvaid hooldusmeeldetuletusi kastmiseks, väetamiseks ja ümberistutamiseks. Ilmaandmete integreerimine aitab väliaednikel hooldusgraafikuid keskkonnatingimustega kooskõlastada, samas kui sisseehitatud taime tuvastamine aitab tundmatuid liike tuvastada.
HortusFoxi ise majutamine oma VPS-is tagab, et aastatepikkused kasvukirjed, hooldusajalood ja taimefotod jäävad sinu täieliku kontrolli alla — ükski kolmanda osapoole pilveteenus ei saa lõpetada juurdepääsu sinu kollektsiooni andmetele ega sinu aiandusharjumusi rahaks teha.
HortusFox peamised omadused
Hooldusmeeldetuletused
Määra korduvad ülesanded kastmiseks, väetamiseks ja ümberistutamiseks, et ükski taim ei jääks tihedas hooldusgraafikus tähelepanuta.
Asukohapõhine organisatsioon
Määra taimed konkreetsetesse ruumidesse või välialadele, et oma kollektsiooni kiiresti filtreerida ja hallata iga ala iseseisvalt.
Ilma integreerimine
Ühenda kohalikud ilmastikuandmed, et viia välitaimede hooldus automaatselt vastavusse sademe- ja temperatuuritingimustega.
Taimetuvastus
Tuvasta tundmatud liigid fotode järgi otse rakenduses, lisades kinnitatud liigiandmed oma kataloogi HortusFoxist lahkumata.
Laovarude haldus
Jälgi potte, väetisi, tööriistu ja tarvikuid koos oma taimedega, et aiandusressursid oleksid alati arvel.
Koostööpõhine vestlus
Sisseehitatud grupivestlus võimaldab leibkondadel ja meeskondadel koordineerida taimede hoolduskohustusi ilma eraldi sõnumirakendusteta.
Miks kasutada HortusFox Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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