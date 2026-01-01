HortusFox on spetsiaalselt loodud veebirakendus taimehuvilistele, kes soovivad hallata toataimi ja aedu struktureeritult ja privaatselt. See võimaldab sul taimi kataloogida fotode, liiginimede ja kohandatud atribuutidega, neid asukoha järgi organiseerida ja seadistada korduvaid hooldusmeeldetuletusi kastmiseks, väetamiseks ja ümberistutamiseks. Ilmaandmete integreerimine aitab väliaednikel hooldusgraafikuid keskkonnatingimustega kooskõlastada, samas kui sisseehitatud taime tuvastamine aitab tundmatuid liike tuvastada.

HortusFoxi ise majutamine oma VPS-is tagab, et aastatepikkused kasvukirjed, hooldusajalood ja taimefotod jäävad sinu täieliku kontrolli alla — ükski kolmanda osapoole pilveteenus ei saa lõpetada juurdepääsu sinu kollektsiooni andmetele ega sinu aiandusharjumusi rahaks teha.