Glances on terviklik serveri jälgimise tööriist, mis ühendab top, htop, iotop ja df nähtavuse ühte, ühtsesse veebiliidesesse. See pakub reaalajas mõõdikuid CPU, mälu, vahetusmälu, ketta I/O, võrgu, protsesside ja töötavate Docker konteinerite kohta — koos konfigureeritava hoiatusega, kui läved on ületatud.

Glancesi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku ülevaate oma serveri infrastruktuurist ilma jõudlusandmeid välistele jälgimisteenustele saatmata. See mall juurutab Glancesi kirjutuskaitstud Docker sokli juurdepääsu ja hosti PID nimeruumiga, nii et konteineri ja süsteemitaseme mõõdikud on turvalisest HTTPS-liidesest täielikult nähtavad.