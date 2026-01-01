Paigalda OTOBO ühe klõpsu paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga abikeskuse ja piletisüsteem IT-teenuste halduse, klienditoe ja protsesside automatiseerimise jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OTOBO
OTOBO on täielikult avatud lähtekoodiga, veebipõhine piletite ja teenuste haldamise platvorm, mis hargnes ((OTRS)) Community Editionist 2019. aastal. See pakub ettevõtte tasemel IT-tugiisiku võimalusi — piletijärjekorrad, SLA jälgimine, sisseehitatud KKK/teadmusbaas, ITSM-i töövoogud ja CMDB — ilma litsentsitasude või tarnija lukustamiseta. OTOBO toetab mitmekanalilist suhtlust e-posti, telefoni ja veebivormide kaudu ning on varustatud reeglipõhise automatiseerimismootoriga, mis tegeleb marsruutimise, eskaleerimise ja teavitustega koheselt.
OTOBO iseseisev majutamine oma VPS-is annab kõik piletite andmed, kliendiandmed ja SLA aruanded sinu kontrolli alla. See mall juurutab täieliku tootmisstaki: OTOBO veebirakenduse ja taustadeemoni, MariaDB püsivaks salvestamiseks, spetsiaalse Elasticsearchi sõlme kiireks täistekstiotsinguks kõigi piletite vahel ning Redis'e seansside vahemällu salvestamiseks ja jõudluse tagamiseks.
OTOBO peamised omadused
Mitmekanaliline piletisüsteem
Võta vastu ja halda päringuid e-posti, veebivormide ja telefoni teel ühtses järjekorras, täieliku auditi ajaloo ja lõimitud vestlustega.
SLA ja eskalatsioon
Määra reageerimis- ja lahendamise sihtmärgid järjekorra või kliendi kohta, automaatsete eskaleerimisreeglite ja agendi teavitustega, kui tähtajad lähenevad.
Sisseehitatud teadmusbaas
Avalda KKK artikleid nii välistele klientidele kui ka sisemistele agentidele, vähendades korduvaid päringuid ja kiirendades esimese kontakti lahendamist.
Võimas automaatika
Kasuta sisseehitatud PostMasteri filtreid, piletite käivitajaid ja ajastatud töid piletite automaatseks suunamiseks, automaatseks vastamiseks ja automaatseks sulgemiseks ilma käsitsi sekkumiseta.
ITSM ja CMDB
Laienda OTOBO-t ITSM mooduliga, et hallata konfiguratsioonielemente, muudatustaotlusi ja teenusekatalooge struktureeritud CMDB-s.
Täistekstiotsing
Elasticsearchi integratsioon pakub kiiret otsingut miljonite piletite, märkmete ja manuste vahel, hoides agendi reageerimisajad igas mastaabis kiired.
Miks kasutada OTOBO Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.