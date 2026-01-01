Kuni 69% allahindlust OTOBO tootele

Paigalda OTOBO ühe klõpsu paigaldusega.

Avatud lähtekoodiga abikeskuse ja piletisüsteem IT-teenuste halduse, klienditoe ja protsesside automatiseerimise jaoks.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
7,79/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda OTOBO ühe klõpsu paigaldusega.

Valige VPS-pakett OTOBO jaoks

Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada OTOBO

OTOBO on täielikult avatud lähtekoodiga, veebipõhine piletite ja teenuste haldamise platvorm, mis hargnes ((OTRS)) Community Editionist 2019. aastal. See pakub ettevõtte tasemel IT-tugiisiku võimalusi — piletijärjekorrad, SLA jälgimine, sisseehitatud KKK/teadmusbaas, ITSM-i töövoogud ja CMDB — ilma litsentsitasude või tarnija lukustamiseta. OTOBO toetab mitmekanalilist suhtlust e-posti, telefoni ja veebivormide kaudu ning on varustatud reeglipõhise automatiseerimismootoriga, mis tegeleb marsruutimise, eskaleerimise ja teavitustega koheselt.

OTOBO iseseisev majutamine oma VPS-is annab kõik piletite andmed, kliendiandmed ja SLA aruanded sinu kontrolli alla. See mall juurutab täieliku tootmisstaki: OTOBO veebirakenduse ja taustadeemoni, MariaDB püsivaks salvestamiseks, spetsiaalse Elasticsearchi sõlme kiireks täistekstiotsinguks kõigi piletite vahel ning Redis'e seansside vahemällu salvestamiseks ja jõudluse tagamiseks.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

OTOBO peamised omadused

Mitmekanaliline piletisüsteem

Võta vastu ja halda päringuid e-posti, veebivormide ja telefoni teel ühtses järjekorras, täieliku auditi ajaloo ja lõimitud vestlustega.

SLA ja eskalatsioon

Määra reageerimis- ja lahendamise sihtmärgid järjekorra või kliendi kohta, automaatsete eskaleerimisreeglite ja agendi teavitustega, kui tähtajad lähenevad.

Sisseehitatud teadmusbaas

Avalda KKK artikleid nii välistele klientidele kui ka sisemistele agentidele, vähendades korduvaid päringuid ja kiirendades esimese kontakti lahendamist.

Võimas automaatika

Kasuta sisseehitatud PostMasteri filtreid, piletite käivitajaid ja ajastatud töid piletite automaatseks suunamiseks, automaatseks vastamiseks ja automaatseks sulgemiseks ilma käsitsi sekkumiseta.

ITSM ja CMDB

Laienda OTOBO-t ITSM mooduliga, et hallata konfiguratsioonielemente, muudatustaotlusi ja teenusekatalooge struktureeritud CMDB-s.

Täistekstiotsing

Elasticsearchi integratsioon pakub kiiret otsingut miljonite piletite, märkmete ja manuste vahel, hoides agendi reageerimisajad igas mastaabis kiired.

Miks kasutada OTOBO Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Alustamine

Avasta rohkem rakendusi juurutamiseks

Buzz

Buzz

Ise majutatud tööruum, kus inimesed ja AI agendid jagavad samu ruume

Vali
Apache Answer

Apache Answer

Avatud lähtekoodiga K&V platvorm meeskonna teadmiste jagamiseks ja kogukonna loomiseks

Vali
Artalk

Artalk

Kergekaaluline isemajutusega kommentaarisüsteem Go taustaprogrammi ja manustatava JS vidinaga

Vali
Kuva kõik rakendused

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.