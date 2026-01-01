OTOBO on täielikult avatud lähtekoodiga, veebipõhine piletite ja teenuste haldamise platvorm, mis hargnes ((OTRS)) Community Editionist 2019. aastal. See pakub ettevõtte tasemel IT-tugiisiku võimalusi — piletijärjekorrad, SLA jälgimine, sisseehitatud KKK/teadmusbaas, ITSM-i töövoogud ja CMDB — ilma litsentsitasude või tarnija lukustamiseta. OTOBO toetab mitmekanalilist suhtlust e-posti, telefoni ja veebivormide kaudu ning on varustatud reeglipõhise automatiseerimismootoriga, mis tegeleb marsruutimise, eskaleerimise ja teavitustega koheselt.

OTOBO iseseisev majutamine oma VPS-is annab kõik piletite andmed, kliendiandmed ja SLA aruanded sinu kontrolli alla. See mall juurutab täieliku tootmisstaki: OTOBO veebirakenduse ja taustadeemoni, MariaDB püsivaks salvestamiseks, spetsiaalse Elasticsearchi sõlme kiireks täistekstiotsinguks kõigi piletite vahel ning Redis'e seansside vahemällu salvestamiseks ja jõudluse tagamiseks.