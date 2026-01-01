Erugo on isemajutusega failijagamisplatvorm, mis on ehitatud Laravelile ja Vue.js-ile ning mis võimaldab sul faile turvaliselt saata ja vastu võtta, ilma pilvemälu teenustele tuginemata. Jagatud failid kasutavad juhuslike tokenite asemel inimestele arusaadavaid URL-e ning iga ülekanne saab olla kaitstud parooliga, piiratud allalaadimiste arvuga või seadistatud automaatselt aeguma pärast teatud kuupäeva või aja möödumist.

Erinevalt tellimuspõhistest pilveteenustest salvestab Erugo kõik failid sinu enda VPS-i, ilma hinnataseme poolt kehtestatud salvestuspiiranguteta. Tagurpidi jagamise funktsioon võimaldab külalistel faile otse sinu serverisse üles laadida ühekordse kutselingi kaudu ning kohandatav bränding paneb liidese sobima sinu organisatsiooni või isikliku domeeniga.