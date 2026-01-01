Juuruta Erugo ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev failijagamise platvorm kasutajasõbralike jagamislinkide, paroolikaitse, aegumise kontrolli ja kohandatud brändinguga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Erugo
Erugo on isemajutusega failijagamisplatvorm, mis on ehitatud Laravelile ja Vue.js-ile ning mis võimaldab sul faile turvaliselt saata ja vastu võtta, ilma pilvemälu teenustele tuginemata. Jagatud failid kasutavad juhuslike tokenite asemel inimestele arusaadavaid URL-e ning iga ülekanne saab olla kaitstud parooliga, piiratud allalaadimiste arvuga või seadistatud automaatselt aeguma pärast teatud kuupäeva või aja möödumist.
Erinevalt tellimuspõhistest pilveteenustest salvestab Erugo kõik failid sinu enda VPS-i, ilma hinnataseme poolt kehtestatud salvestuspiiranguteta. Tagurpidi jagamise funktsioon võimaldab külalistel faile otse sinu serverisse üles laadida ühekordse kutselingi kaudu ning kohandatav bränding paneb liidese sobima sinu organisatsiooni või isikliku domeeniga.
Erugo peamised omadused
Inimsõbralikud jagamislingid
Jagamine kasutab loetavaid, meeldejäävaid URL-e juhuslike tunnuste asemel, muutes lingid suuliselt või kirjalikult lihtsamini edastatavaks.
Parooli ja aegumise kontrollid
Kaitse mis tahes jagamist parooliga, määra maksimaalne allalaadimiste arv või ajasta automaatne aegumine, et failid ei jääks igavesti kättesaadavaks.
Jagatud üleslaadimiste tagasivõtmine
Loo ainult üleslaadimiseks mõeldud kutselink, et külalised saaksid faile otse sinu serverisse üles laadida ilma konto või halduspaneeli juurdepääsuta.
E-posti teavitused
Saad teateid, kui jagatud fail alla laaditakse või kui külaline lõpetab vastupidise jagamise üleslaadimise, ilma et oleks vaja käsitsi kontrollida.
Kohandatud bränding ja teemad
Kohanda logosid, taustu ja värviteemasid, nii et failijagamise liides sobiks sinu organisatsiooni või isikliku kaubamärgiga.
Miks kasutada Erugo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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