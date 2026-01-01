Juuruta FreeScout ühe klõpsuga.
Kergekaaluline avatud lähtekoodiga klienditoe ja jagatud postkasti süsteem professionaalseks klienditoeks ilma agendipõhiste tasudeta.
Valige VPS-pakett FreeScout jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FreeScout
FreeScout on tasuta, avatud lähtekoodiga abikeskuse ja jagatud postkasti platvorm, mis on ehitatud PHP ja Laraveliga ning loodud isemajutatava alternatiivina Help Scoutile ja Zendeskile. See pakub tuttavat, professionaalset tugiliidest mitme postkasti toe, kokkupõrke tuvastamise, salvestatud vastuste ja töövoo automatiseerimisega — kõike, mida meeskond vajab kliendipäringute tõhusaks haldamiseks, ilma agendipõhiste liitumistasudeta.
FreeScouti juurutamine oma VPS-i MariaDB-ga annab sulle täieliku andmesuveräänsuse iga kliendivestluse üle, piiramatu arvu agentide ja postkastidega ning vabaduse laiendada funktsionaalsust moodulisüsteemi kaudu. Puudub agendipõhine hinnakujundus, vestluspiirangud ja oht, et teenusepakkuja tõstab kulusid või lõpetab teenuse osutamise.
FreeScout peamised omadused
Jagatud sisendkaust
Mitu agenti teevad koostööd samas postkastis, kus kokkupõrke tuvastus hoiab ära korduvad vastused samale kliendile.
Töövoo automatiseerimine
Automatiseeri korduvad toimingud kohandatud reeglitega — määra piletid automaatselt, saada eelnevalt koostatud vastuseid ja käivita teavitusi tingimuste alusel.
Mitme postkasti tugi
Halda eraldi postkaste eri osakondadele, brändidele või toodetele ühest FreeScouti paigaldusest.
Salvestatud vastused
Koosta levinud küsimuste jaoks vastusemallide kogu, et agendid saaksid täpselt ja järjepidevalt sekunditega vastata.
Moodulisüsteem
Laienda funktsionaalsust kogukonna moodulitega reaalajas vestluse, rahulolu-uuringute, teadmusbaasi ja kolmanda osapoole integratsioonide jaoks.
Miks kasutada FreeScout Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.