FreeScout on tasuta, avatud lähtekoodiga abikeskuse ja jagatud postkasti platvorm, mis on ehitatud PHP ja Laraveliga ning loodud isemajutatava alternatiivina Help Scoutile ja Zendeskile. See pakub tuttavat, professionaalset tugiliidest mitme postkasti toe, kokkupõrke tuvastamise, salvestatud vastuste ja töövoo automatiseerimisega — kõike, mida meeskond vajab kliendipäringute tõhusaks haldamiseks, ilma agendipõhiste liitumistasudeta.

FreeScouti juurutamine oma VPS-i MariaDB-ga annab sulle täieliku andmesuveräänsuse iga kliendivestluse üle, piiramatu arvu agentide ja postkastidega ning vabaduse laiendada funktsionaalsust moodulisüsteemi kaudu. Puudub agendipõhine hinnakujundus, vestluspiirangud ja oht, et teenusepakkuja tõstab kulusid või lõpetab teenuse osutamise.