Kuni 69% allahindlust Argilla tootele

Deploy Argilla in one click installation.

Collaborative AI dataset annotation platform for building high-quality training data for NLP, LLM, and multimodal projects.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  € /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Deploy Argilla in one click installation.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Argilla

Argilla is a data-centric collaboration platform built for AI engineers and domain experts who need to create, annotate, and curate high-quality datasets for machine learning projects. It supports the full range of modern AI annotation tasks — text classification, named entity recognition, RAG evaluation, preference tuning, and RLHF — in a single unified interface with a Python SDK for programmatic control.

Self-hosting Argilla ensures that proprietary training data, annotation schemas, and model feedback never leave your organization's infrastructure. This deployment includes the complete stack: PostgreSQL for data persistence, Redis for job processing, Elasticsearch for semantic search, and dedicated worker services for handling large-scale background operations without impacting the annotation interface.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Argilla peamised omadused

Collaborative Annotation

Assign annotation tasks to team members with role-based access control, enabling distributed labeling workflows where domain experts and AI engineers work from the same dataset without conflicts.

AI-Assisted Labeling

Accelerate annotation with AI-generated label suggestions and automated quality checks, reducing the manual effort required to build large training datasets without sacrificing accuracy.

Semantic Search

Explore and filter datasets using semantic similarity search powered by Elasticsearch, making it practical to find and review specific data patterns across millions of annotated records.

Python SDK Integration

Create, query, and manipulate datasets programmatically through the Argilla Python SDK, and export directly to Hugging Face Datasets or other formats for seamless training pipeline integration.

Multi-Task Support

Handle text classification, NER, ranking, preference tuning, and custom annotation schemas within a single platform, so one deployment serves the annotation needs of diverse AI projects.

Miks kasutada Argilla Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
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Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

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Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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