Deploy Argilla in one click installation.
Collaborative AI dataset annotation platform for building high-quality training data for NLP, LLM, and multimodal projects.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Argilla
Argilla is a data-centric collaboration platform built for AI engineers and domain experts who need to create, annotate, and curate high-quality datasets for machine learning projects. It supports the full range of modern AI annotation tasks — text classification, named entity recognition, RAG evaluation, preference tuning, and RLHF — in a single unified interface with a Python SDK for programmatic control.
Self-hosting Argilla ensures that proprietary training data, annotation schemas, and model feedback never leave your organization's infrastructure. This deployment includes the complete stack: PostgreSQL for data persistence, Redis for job processing, Elasticsearch for semantic search, and dedicated worker services for handling large-scale background operations without impacting the annotation interface.
Argilla peamised omadused
Collaborative Annotation
Assign annotation tasks to team members with role-based access control, enabling distributed labeling workflows where domain experts and AI engineers work from the same dataset without conflicts.
AI-Assisted Labeling
Accelerate annotation with AI-generated label suggestions and automated quality checks, reducing the manual effort required to build large training datasets without sacrificing accuracy.
Semantic Search
Explore and filter datasets using semantic similarity search powered by Elasticsearch, making it practical to find and review specific data patterns across millions of annotated records.
Python SDK Integration
Create, query, and manipulate datasets programmatically through the Argilla Python SDK, and export directly to Hugging Face Datasets or other formats for seamless training pipeline integration.
Multi-Task Support
Handle text classification, NER, ranking, preference tuning, and custom annotation schemas within a single platform, so one deployment serves the annotation needs of diverse AI projects.
Miks kasutada Argilla Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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