Papermerge'i ühe klõpsuga installimine.
Avatud lähtekoodiga dokumendihaldussüsteem automaatse OCR-i, täistekstiotsingu ja sildipõhise organiseerimisega kogu teie skannitud paberimajanduse jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Papermerge
Papermerge on avatud lähtekoodiga dokumendihaldussüsteem, mis on loodud füüsilise paberimajanduse muutmiseks otsitavaks, organiseeritud digitaalseks arhiiviks. Laadi üles PDF-e või skaneeritud pilte ja Papermerge eraldab teksti automaatselt OCR-i abil, muutes iga arve, lepingu ja kviitungi sisu järgi koheselt leitavaks. Sildipõhine organiseerimine, kaustahierarhiad ja kohandatud metaandmete väljad annavad sulle täpse kontrolli selle üle, kuidas dokumente struktureeritakse ja leitakse. Mitme kasutaja tugi rollipõhiste õigustega muudab selle sobivaks nii väikeettevõtetele kui ka professionaalsetele praktikatele.
Papermerge'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et tundlikud finantsandmed, juriidilised dokumendid ja isiklikud failid ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Sa väldid igakuiseid pilvemälu tasusid, saades samal ajal piiramatu dokumendimahtuvuse, võimaluse rakendada kohandatud säilituspoliitikaid ja paindlikkuse integreerimiseks olemasolevate töövoogudega Papermerge'i REST API kaudu.
Papermerge peamised omadused
Automaatne OCR ekstraheerimine
Papermerge eraldab otsitava teksti PDF-idest ja skannitud piltidelt automaatselt üleslaadimisel, muutes skannitud paberimajanduse hunniku päringuteks sobivaks andmebaasiks.
Täistekstiotsing
Otsi oma arhiivi iga dokumendi kogu sisu ja metaandmete hulgast, kasutades filtreid kuupäeva, siltide ja kohandatud väljade järgi täpseks leidmiseks.
Siltide ja kaustade korraldus
Kombineeri kaustahierarhiaid paindlike siltidega ja kohandatud metaandmeväljadega, et luua organisatsioonistruktuur, mis vastab sellele, kuidas sinu ettevõte tegelikult töötab.
Mitmekasutaja õigused
Rollipõhine juurdepääsukontroll võimaldab meeskondadel jagada ühtset dokumendihoidlat, hoides samal ajal tundlikud failid nähtavana ainult volitatud kasutajatele.
PDF-i lehe toimingud
Ühenda, jaga ja järjestada ümber PDF-lehti otse Papermerge'is, kaotades vajaduse eraldi PDF-redaktori järele skannitud dokumentide korrastamisel.
Miks kasutada Papermerge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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