Papermerge on avatud lähtekoodiga dokumendihaldussüsteem, mis on loodud füüsilise paberimajanduse muutmiseks otsitavaks, organiseeritud digitaalseks arhiiviks. Laadi üles PDF-e või skaneeritud pilte ja Papermerge eraldab teksti automaatselt OCR-i abil, muutes iga arve, lepingu ja kviitungi sisu järgi koheselt leitavaks. Sildipõhine organiseerimine, kaustahierarhiad ja kohandatud metaandmete väljad annavad sulle täpse kontrolli selle üle, kuidas dokumente struktureeritakse ja leitakse. Mitme kasutaja tugi rollipõhiste õigustega muudab selle sobivaks nii väikeettevõtetele kui ka professionaalsetele praktikatele.

Papermerge'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et tundlikud finantsandmed, juriidilised dokumendid ja isiklikud failid ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Sa väldid igakuiseid pilvemälu tasusid, saades samal ajal piiramatu dokumendimahtuvuse, võimaluse rakendada kohandatud säilituspoliitikaid ja paindlikkuse integreerimiseks olemasolevate töövoogudega Papermerge'i REST API kaudu.