Paigalda OpenCloud ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga failide sünkroonimise, jagamise ja koostööplatvorm — iseseisev alternatiiv Nextcloudile ja Google Drive'ile.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenCloud
OpenCloud on kaasaegne avatud lähtekoodiga platvorm failide sünkroonimiseks, jagamiseks ja meeskonnatööks. Go keeles loodud jõudluse ja minimaalse ressursikasutuse tagamiseks pakub see privaatse pilvesalvestuse kogemust, ilma et peaks tuginema kolmandate osapoolte teenustele või müüja infrastruktuurile. Erinevalt vanematest failisünkroonimislahendustest sisaldab OpenCloud sisseehitatud identiteedipakkujat, nii et see töötab ühe konteinerina, ilma et oleks vaja välist andmebaasi või LDAP-serverit.
OpenCloudi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma failide ja koostööandmete üle. Dokumendid, fotod, jagatud kaustad ja kasutajakontod jäävad kõik sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri – ilma platvormi kehtestatud salvestuspiiranguteta ja ilma sinu andmetele juurdepääsuga seotud tellimuseta.
OpenCloud peamised omadused
Ühe konteineri juurutamine
Sisseehitatud identiteedihaldus tähendab, et OpenCloud juurutatakse ühe konteinerina, ilma et oleks vaja välist andmebaasi või LDAP-serverit.
Failide sünkroonimine ja jagamine
Sünkrooni faile töölaua- ja mobiiliklientide vahel ning jaga kaustu või üksikuid faile detailsete õiguste haldamisega.
WebDAV ja CalDAV juurdepääs
Ühenda oma salvestusruum võrgukettana üle WebDAV-i ja halda kalendreid ja kontakte läbi CalDAV-i ja CardDAV-i protokollide.
Lauaarvuti- ja mobiilikliendid
Ametlikud sünkroonimiskliendid Windows'i, macOS'i, Linux'i, iOS'i ja Android'i jaoks tagavad failide kättesaadavuse kõigis sinu seadmetes.
Collabora Office integratsioon
Lisa Collabora Online, et võimaldada brauseripõhist dokumentide, arvutustabelite ja esitluste redigeerimist oma failihaldurist lahkumata.
Täpsemad paroolipõhimõtted
Jõusta miinimum pikkus, tähemärgiklassi nõuded ja keelatud paroolide loend, et täita organisatsiooni turvastandardeid.
Miks kasutada OpenCloud Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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