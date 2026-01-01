OpenCloud on kaasaegne avatud lähtekoodiga platvorm failide sünkroonimiseks, jagamiseks ja meeskonnatööks. Go keeles loodud jõudluse ja minimaalse ressursikasutuse tagamiseks pakub see privaatse pilvesalvestuse kogemust, ilma et peaks tuginema kolmandate osapoolte teenustele või müüja infrastruktuurile. Erinevalt vanematest failisünkroonimislahendustest sisaldab OpenCloud sisseehitatud identiteedipakkujat, nii et see töötab ühe konteinerina, ilma et oleks vaja välist andmebaasi või LDAP-serverit.

OpenCloudi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma failide ja koostööandmete üle. Dokumendid, fotod, jagatud kaustad ja kasutajakontod jäävad kõik sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri – ilma platvormi kehtestatud salvestuspiiranguteta ja ilma sinu andmetele juurdepääsuga seotud tellimuseta.