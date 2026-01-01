PigeonPod on ise majutatav podcasti voo generaator, mis muudab YouTube'i kanalid, esitusloendid, videod ja Bilibili sisu standardseteks RSS-podcasti voogudeks. Telli mis tahes YouTube'i kanal PigeonPodi sees ja see laadib automaatselt alla uued episoodid heli või videona, genereerides parooliga kaitstud RSS-voo, millele mis tahes podcasti klient — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — saab otse tellida.

Erinevalt brauserilaiendustest või käsitsi lahendustest haldab PigeonPod kogu protsessi sinu enda serveris: tellimine, allalaadimine yt-dlp kaudu, transkodeerimine ffmpeg kaudu, voo genereerimine ja RSS-i edastamine. Kõik vajalikud tööriistad on komplekteeritud Docker'i kujutise sisse — midagi muud pole vaja installida ega konfigureerida.