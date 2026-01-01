Paigaldage PigeonPod ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev podcasti voo generaator, mis teisendab YouTube'i ja Bilibili kanaleid tellitavateks RSS-voogudeks mis tahes podcasti rakenduse jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PigeonPod
PigeonPod on ise majutatav podcasti voo generaator, mis muudab YouTube'i kanalid, esitusloendid, videod ja Bilibili sisu standardseteks RSS-podcasti voogudeks. Telli mis tahes YouTube'i kanal PigeonPodi sees ja see laadib automaatselt alla uued episoodid heli või videona, genereerides parooliga kaitstud RSS-voo, millele mis tahes podcasti klient — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — saab otse tellida.
Erinevalt brauserilaiendustest või käsitsi lahendustest haldab PigeonPod kogu protsessi sinu enda serveris: tellimine, allalaadimine yt-dlp kaudu, transkodeerimine ffmpeg kaudu, voo genereerimine ja RSS-i edastamine. Kõik vajalikud tööriistad on komplekteeritud Docker'i kujutise sisse — midagi muud pole vaja installida ega konfigureerida.
PigeonPod peamised omadused
YouTube'i ja Bilibili importimine
Telli YouTube'i kanalid, esitusloendid ja üksikud videod või Bilibili kanalid ja esitusloendid — PigeonPod jälgib uusi üleslaadimisi ja sünkroonib need automaatselt.
Standardne RSS-voo väljund
Genereerib parooliga kaitstud RSS-vooge, millele iga taskuhäälingurakendus saab tellida, tuues sinu YouTube'i tellimused sinu tavapärasesse taskuhäälingu kuulamise töövoogu.
Heli ja video kvaliteedikontroll
Konfigureeri väljundvorming, bitikiirus ja kvaliteet voo kohta, nii et saad kompaktsed ainult heli sisaldavad failid kuulamiseks või täisvideo vaatamiseks — ilma uuesti allalaadimata.
Episoodi filtrid ja piirangud
Määra märksõnafiltrid, kestuse läved ja episoodide arvu piirangud voo kohta, et hoida tellimusi keskendununa sisule, mida sa tegelikult soovid.
S3 ja kohalik salvestusruum
Salvesta allalaaditud episoodid VPS-i kettale või suuna need mis tahes S3-ühilduvasse teenusesse — MinIO, Cloudflare R2 või AWS S3 — suuremate teekide jaoks.
Miks kasutada PigeonPod Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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