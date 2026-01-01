OMERO on avatud mikroskoopia keskkonna andmehaldusplatvorm, mis on ehitatud teaduslaboritele, mis töötavad mitmemõõtmeliste biopildistamise andmetega. See impordib mikroskoobipilte üle 150 patenteeritud failivormingust Bio-Formatsi kaudu, hoiab neid päringuteks sobivas hoidlas ja pakub neid veebivaaturi kaudu, mis haldab kanaleid, aegvõtteid ja Z-virnu ilma patenteeritud tarkvarata.

OMERO isemajutamine oma VPS-is annab laborirühmadele täieliku kontrolli toores pildiandmete, annotatsioonide ja juurdepääsuõiguste üle, pakendades samal ajal OMERO.serveri taustaprogrammi, OMERO.web esiotsa ja PostgreSQL-i hoidla ühte juurutusse.