Paigalda OMERO ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga pildiandmete haldamise platvorm teadusliku mikroskoopia jaoks mitmemõõtmelise veebivaaturiga.
Valige VPS-pakett OMERO jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OMERO
OMERO on avatud mikroskoopia keskkonna andmehaldusplatvorm, mis on ehitatud teaduslaboritele, mis töötavad mitmemõõtmeliste biopildistamise andmetega. See impordib mikroskoobipilte üle 150 patenteeritud failivormingust Bio-Formatsi kaudu, hoiab neid päringuteks sobivas hoidlas ja pakub neid veebivaaturi kaudu, mis haldab kanaleid, aegvõtteid ja Z-virnu ilma patenteeritud tarkvarata.
OMERO isemajutamine oma VPS-is annab laborirühmadele täieliku kontrolli toores pildiandmete, annotatsioonide ja juurdepääsuõiguste üle, pakendades samal ajal OMERO.serveri taustaprogrammi, OMERO.web esiotsa ja PostgreSQL-i hoidla ühte juurutusse.
OMERO peamised omadused
Mitmemõõtmeline vaatur
Sirvi Z-virnu, aegvõttejadasid ja mitmekanalilisi salvestisi otse brauseris, ilma töölaua mikroskoobitarkvara installimata.
Bio-Formatsi import
Impordi pilte enam kui 150 omanduses olevast mikroskoopiaformaadist ja säilita algsed metaandmed komplekti kuuluva Bio-Formats teegi kaudu.
Grupid ja õigused
Korralda teadlasi koostöögruppidesse ainult lugemise, lugemise-annoteerimise või lugemise-kirjutamise õigustega jagatud andmekogumitele ja projektidele.
Märkused ja sildid
Lisa piltidele sildid, hinnangud, kommentaarid, võtmepaarid ja failimanused, et eksperimentaalne kontekst jääks seotuks toorandmetega.
Skriptimine ja API-d
Automatiseeri analüüsi töövooge Pythoni, Java ja MATLABi API-de kaudu või käivita serveripoolseid OMERO.skripte tervete andmekogumite peal.
Miks kasutada OMERO Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.