Hugo on maailma kiireim staatilise saidi generaator, kirjutatud Go keeles ja suudab luua täielikke veebisaite millisekunditega. See toidab dokumentatsiooniportaale, turundussaite, isiklikke blogisid ja ettevõtete veebivarasid meeskondadele, alates üksikutest arendajatest kuni suurte organisatsioonideni nagu Kubernetes, Netlify ja Let's Encrypt.

Hugo isemajutamine oma VPS-is annab sulle püsiva arenduskeskkonna, mis on ligipääsetav kõikjalt — ideaalne hajutatud meeskondadele, automatiseeritud ehitusliinidele ja lavastuskeskkondadele. Sinu saidi karkass, teema konfiguratsioon ja sisu on alati saadaval SSH kaudu, ilma et peaksid tuginema ühelegi kolmanda osapoole majutusteenusele.