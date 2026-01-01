Juuruta Hugo ühe klõpsuga.
Maailma kiireim staatilise saidi generaator dokumentatsioonisaitide, blogide ja portfooliote loomiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hugo
Hugo on maailma kiireim staatilise saidi generaator, kirjutatud Go keeles ja suudab luua täielikke veebisaite millisekunditega. See toidab dokumentatsiooniportaale, turundussaite, isiklikke blogisid ja ettevõtete veebivarasid meeskondadele, alates üksikutest arendajatest kuni suurte organisatsioonideni nagu Kubernetes, Netlify ja Let's Encrypt.
Hugo isemajutamine oma VPS-is annab sulle püsiva arenduskeskkonna, mis on ligipääsetav kõikjalt — ideaalne hajutatud meeskondadele, automatiseeritud ehitusliinidele ja lavastuskeskkondadele. Sinu saidi karkass, teema konfiguratsioon ja sisu on alati saadaval SSH kaudu, ilma et peaksid tuginema ühelegi kolmanda osapoole majutusteenusele.
Hugo peamised omadused
Millisekundilised koostamisajad
Hugo ehitab isegi tuhandete lehekülgedega suuri veebilehti vähem kui sekundiga, märkimisväärselt kiiremini kui JavaScripti-põhised generaatorid.
Null sõltuvust
Hugo tarnitakse ühe binaarfailina, ilma käitusaja sõltuvusteta, välistades versioonikonfliktid ja lihtsustades juurutamise töövooge.
Sisseehitatud varade töövoog
Sisseehitatud pilditöötlus, JavaScripti pakendamine, Sassi kompileerimine ja TailwindCSS-i tugi ilma lisatööriistadeta.
Reaalajas värskendamise server
Manustatud arendusserver kajastab sisu- ja disainimuudatusi koheselt, kiirendades iteratsiooni saidi arenduse ajal.
Mitmekeelne tugi
Loomulik i18n keelepõhise sisu, URL-ide ja menüüdega muudab mitmekeelsete saitide loomise lihtsaks ilma pistikprogrammideta.
Miks kasutada Hugo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.