Manticore Search on võimas avatud lähtekoodiga andmebaas, mis on loodud spetsiaalselt otsingute jaoks. Loodud 2017. aastal Sphinx Search projekti jätkuna, ühendab see täistekstiotsingu, vektori sarnasuse otsingu ja reaalajas analüütika ühes mootoris — ligipääsetav tuttava MySQL protokolli või JSON HTTP API kaudu.

Erinevalt Elasticsearchist on Manticore kirjutatud C++ keeles ja nõuab minimaalselt ressursse, pakkudes samal ajal suurepärast päringute jõudlust miljardite dokumentide ulatuses. Isemajutus oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma otsinguinfrastruktuuri üle — ei mingeid päringupõhiseid tasusid, tarnija lukustust ega JVM-i üldkulu.