Juurutage Manticore Search ühe klõpsuga paigaldusega.
Suure jõudlusega avatud lähtekoodiga otsinguandmebaas koos täistekstiotsingu, vektoriotsingu ja MySQL-i protokolli toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Manticore Search
Manticore Search on võimas avatud lähtekoodiga andmebaas, mis on loodud spetsiaalselt otsingute jaoks. Loodud 2017. aastal Sphinx Search projekti jätkuna, ühendab see täistekstiotsingu, vektori sarnasuse otsingu ja reaalajas analüütika ühes mootoris — ligipääsetav tuttava MySQL protokolli või JSON HTTP API kaudu.
Erinevalt Elasticsearchist on Manticore kirjutatud C++ keeles ja nõuab minimaalselt ressursse, pakkudes samal ajal suurepärast päringute jõudlust miljardite dokumentide ulatuses. Isemajutus oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma otsinguinfrastruktuuri üle — ei mingeid päringupõhiseid tasusid, tarnija lukustust ega JVM-i üldkulu.
Manticore Search peamised omadused
Täistekstotsing
20+ otsinguoperaatorit, sealhulgas udune vaste, tüveotsing ja lematiseerimine, täpseks täisteksti otsinguks suurtest dokumendikogudest.
MySQL-iga ühilduv
Ühenda mis tahes MySQL-i kliendi, ORM-i või BI-tööriistaga — uusi SDK-sid pole vaja ja olemasolevad MySQL-il põhinevad tööriistad töötavad kohe.
Vektorotsing
Sisseehitatud HNSW vektoriindeks võimaldab semantilist sarnasotsingut ja hübriidseid märksõna- ning vektoripäringuid ilma eraldi vektorandmebaasita.
Reaalajas indekseerimine
Dokumendid muutuvad otsitavaks kohe pärast sisestamist, ilma indeksi ümberehitamise viivituseta, hoides tulemused ajakohasena kiiresti muutuvates andmekogumites.
Veerupõhine salvestus
Veerupõhine formaat kiirendab analüütikat, agregeerimisi ja fassetitud otsingut suurte andmekogumite lõikes väikese mälukasutusega.
Miks kasutada Manticore Search Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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