Juuruta Mitra ühe klõpsuga.
Kergekaaluline Rusti-põhine födereeritud sotsiaalvõrgustik täieliku Mastodoni API ühilduvusega ja väikese mälukasutusega.
Valige VPS-pakett Mitra jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mitra
Mitra on avatud lähtekoodiga födereeritud mikroblogimisplatvorm, mis on kirjutatud Rustis ja mis ühendub laiema Fediverse'iga ActivityPub protokolli kaudu. Mälukasutusega alla 50 MB töötab see mugavalt ka kõige väiksematel VPS-pakettidel, suheldes samal ajal Mastodoni, Pleroma, Misskey ja teiste födereeritud võrkudega. Kuna Mitra rakendab Mastodoni API-t, töötab iga populaarne Mastodoni klient koheselt.
Mitra isemajutamine oma VPS-il hoiab sinu sotsiaalse graafiku, postitused ja tellijate andmed täielikult sinu kontrolli all — puuduvad algoritmilised vooged, reklaamid ja kolmanda osapoole platvormid, mis reegleid otsustaksid. Sina määrad oma kogukonna registreerimispoliitika, modereerimispõhimõtted ja föderatsiooni ulatuse.
Mitra peamised omadused
Väike mälukasutus
Töötab alla 50 MB RAM-iga, muutes selle kõige kergemaks saadaolevaks födereeritud sotsiaalserveriks ja ideaalseks väikeste VPS-i juurutuste jaoks.
Mastodon API ühilduv
Töötab praktiliselt iga olemasoleva Mastodoni kliendirakendusega veebis, lauaarvutis, Androidis ja iOS-is ilma muudatusteta.
ActivityPub föderatsioon
Ühendub tuhandete fediverse'i eksemplaridega, nii et kasutajad saavad jälgida kontosid Mastodoni, Pleroma, Misskey ja teiste platvormide vahel.
Sisseehitatud tellimused
Moneros arveldatavad tasulise sisu tellimused võimaldavad loojatel oma tööd rahaks teha ilma kolmandate osapoolte maksetöötlejateta.
Konto migreerimine
Kasutajad saavad oma identiteedi ja jälgijad teise serverisse kolida, tagades, et puudub siduvus üheainsa instantsiga.
Tor ja I2P tugi
Federeerub Tor'i ja I2P kaudu koheselt privaatsusele keskendunud kogukondadele ja onion-marsruuditud instantsidele.
Miks kasutada Mitra Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.