Mitra on avatud lähtekoodiga födereeritud mikroblogimisplatvorm, mis on kirjutatud Rustis ja mis ühendub laiema Fediverse'iga ActivityPub protokolli kaudu. Mälukasutusega alla 50 MB töötab see mugavalt ka kõige väiksematel VPS-pakettidel, suheldes samal ajal Mastodoni, Pleroma, Misskey ja teiste födereeritud võrkudega. Kuna Mitra rakendab Mastodoni API-t, töötab iga populaarne Mastodoni klient koheselt.

Mitra isemajutamine oma VPS-il hoiab sinu sotsiaalse graafiku, postitused ja tellijate andmed täielikult sinu kontrolli all — puuduvad algoritmilised vooged, reklaamid ja kolmanda osapoole platvormid, mis reegleid otsustaksid. Sina määrad oma kogukonna registreerimispoliitika, modereerimispõhimõtted ja föderatsiooni ulatuse.