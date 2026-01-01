Paigalda LinkStack ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev biograafia linkide platvorm bränditud maandumislehtede loomiseks piiramatu arvu linkide ja täieliku disainikontrolliga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LinkStack
LinkStack on avatud lähtekoodiga link-in-bio platvorm, mis võimaldab loojatel, ettevõtetel ja organisatsioonidel koondada kõik oma olulised lingid ühele kohandatavale sihtlehele. PHP-le ja Laravelile ehitatud, pakub see koheselt piiramatult linke, kohandatud teemasid, sotsiaalmeedia ikoone, klikianalüütikat ja mitme kasutaja tuge — funktsioonid, mida kommertsalternatiivid nagu Linktree tavaliselt tasuliste pakettide taha peidavad.
LinkStacki ise majutamine oma VPS-is hoiab külastajate analüütika, klikkide andmed ja lehe konfiguratsiooni täielikult sinu kontrolli all, ilma lehepõhiste liitumistasudeta, ilma sisestatud reklaamideta tasuta pakettides ja ilma riskita, et kolmanda osapoole platvorm sinu bio-lingi peataks. Ühenda kohandatud domeen Traefiku kaudu ja lehest saab täielikult sinu enda infrastruktuuri kaubamärgiga osa.
LinkStack peamised omadused
Piiramatu lingid
Lisa nii palju linke, jaotisi ja lehti, kui vajad, ilma kuupiirangute, üksuste piirangute või lingipõhiste tasudeta SaaS-teenuse pakkujalt.
Kohandatud teemad
Vali sisseehitatud teemade hulgast või kujunda lehti täielikult ümber kohandatud CSS-i, taustade, nupukujude ja animatsioonidega vastavalt oma brändile.
Sisseehitatud analüütika
Jälgi lehevaatamisi ja klikkide arvu lingi kohta administraatoripaneelis, ilma et peaksid oma külastajate brauseritesse süstima kolmanda osapoole jälgimispiksleid.
Mitme kasutaja tugi
Majuta lehti tervetele meeskondadele või agentuuridele eraldi kasutajakontode, rollipõhise juurdepääsu ja tsentraliseeritud haldusega ühel instantsil.
Sotsiaalmeedia ja kohandatud ikoonid
Lisa ikoonid suuremate sotsiaalvõrgustike jaoks pluss kohandatud üleslaaditud ikoonid, et lingid püsiksid visuaalselt järjepidevad ja koheselt äratuntavad.
Ühe klõpsuga värskendaja
Rakenda uusi väljalaseid otse administraatoripaneelilt sisseehitatud värskendaja abil, hoides oma eksemplari ajakohasena ilma konteinerit uuesti ehitamata.
Miks kasutada LinkStack Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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