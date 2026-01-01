PrivateGPT on avatud lähtekoodiga RAG (Retrieval-Augmented Generation) platvorm oma dokumentide päringute tegemiseks, kasutades kohalikke suuri keelemudeleid. Laadi üles faile ja esita nende kohta küsimusi — süsteem leiab kõige asjakohasemad lõigud ja kasutab kohalikku LLM-i täpsete, viidatud vastuste genereerimiseks, ilma andmeid välistele API-dele või pilveteenustele saatmata.

See juurutus kasutab Ollamat, et käitada järeldusi täielikult CPU-l, muutes selle praktiliseks igal VPS-il ilma GPU-ta. Esimesel käivitamisel laadib Ollama automaatselt alla Llama 3.1 8B ja teksti manustamise mudeli — HuggingFace'i kontot ega API võtit pole vaja. Järgmised käivitused on kiired. Isemajutus hoiab sinu dokumendid, päringud ja vestlusajaloo infrastruktuuris, mida sa täielikult kontrollid.