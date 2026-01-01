Juuruta PrivateGPT ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud RAG-mootor, mis võimaldab sul vestelda oma privaatsete dokumentidega, kasutades kohalikke LLM-e — andmed ei lahku sinu serverist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PrivateGPT
PrivateGPT on avatud lähtekoodiga RAG (Retrieval-Augmented Generation) platvorm oma dokumentide päringute tegemiseks, kasutades kohalikke suuri keelemudeleid. Laadi üles faile ja esita nende kohta küsimusi — süsteem leiab kõige asjakohasemad lõigud ja kasutab kohalikku LLM-i täpsete, viidatud vastuste genereerimiseks, ilma andmeid välistele API-dele või pilveteenustele saatmata.
See juurutus kasutab Ollamat, et käitada järeldusi täielikult CPU-l, muutes selle praktiliseks igal VPS-il ilma GPU-ta. Esimesel käivitamisel laadib Ollama automaatselt alla Llama 3.1 8B ja teksti manustamise mudeli — HuggingFace'i kontot ega API võtit pole vaja. Järgmised käivitused on kiired. Isemajutus hoiab sinu dokumendid, päringud ja vestlusajaloo infrastruktuuris, mida sa täielikult kontrollid.
PrivateGPT peamised omadused
100% privaatne disaini poolest
Kõik järeldused tehakse lokaalselt Ollama kaudu — dokumendid, päringud ja vastused ei puutu kunagi kokku väliste API-de või pilveteenustega.
Dokumentide sisestamine
Laadi üles PDF-e, tekstifaile, arvutustabeleid ja muud; süsteem tükeldab ja manustab need kohalikku vektorandmebaasi semantiliseks otsinguks.
RAG-põhised vastused
Iga vastus toob esmalt välja kõige asjakohasemad dokumendi lõigud, põhjendades vastuseid sinu tegeliku sisuga, mitte väljamõeldud teadmistega.
Mitu päringurežiimi
Lülita RAG vestluse, täisdokumendi otsingu, tavalise LLM vestluse ja kokkuvõtete tegemise vahel samast liidesest, midagi ümber konfigureerimata.
GPU-vaba järeldamine
Töötab täielikult CPU-l Ollama kaudu – GPU-d ega CUDA-t pole vaja, muutes selle juurutatavaks mis tahes standardsele VPS-paketile.
Sisseehitatud veebi UI
Gradio-põhine liides dokumentide üleslaadimiseks, küsimuste esitamiseks ja sissevõetud failide haldamiseks — eraldi esiotsa pole vaja installida.
Miks kasutada PrivateGPT Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.