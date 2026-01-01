Juurutage PinePods ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatav mitme kasutaja taskuhäälingusaadete haldur koos seadmetevahelise sünkroonimise, PodcastIndex'i otsingu ja natiivsete mobiilirakendustega.
Valige VPS-pakett PinePods jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PinePods
PinePods on avatud lähtekoodiga taskuhäälinguhaldur, mis on ehitatud kodumajapidamistele, meeskondadele ja üksikutele kuulajatele, kes soovivad hoida oma kuulamisajalugu kolmandate osapoolte serveritest eemal. See ühendab lihvitud veebiliidese natiivsete Androidi, iOS-i ja töölauaklientidega, nii et iga seade püsib sünkroonis, ilma et peaks tuginema kommertslikele taskuhäälingute platvormidele.
PinePodsi teeb eriliseks selle esmaklassiline mitme kasutaja mudel koos sisseehitatud gpodderi API toe ja PodcastIndexi integratsiooniga. Iga liige saab iseseisvad tellimused, järjekorra ja esitusajaloo, jagades samal ajal ühte taustaprogrammi. Serveri ise majutamine oma VPS-il hoiab sinu tellimuste loendi, kuulamisharjumused ja allalaaditud episoodid täiesti privaatsena ning reklaamijälgijatest vabana.
PinePods peamised omadused
Mitme kasutaja kontod
Igal liikmel on iseseisvad tellimused, järjekorrad ja kuulamisajalugu, mida toetab jagatud server — ideaalne peredele või ühistele leibkondadele.
Seadmetevaheline sünkroonimine
Taasesituse asukoht, järjekord ja tellimused sünkroonivad reaalajas veebi-, Androidi-, iOS-i ja töölauaklientide vahel sisseehitatud gpodderi API kaudu.
PodcastIndex otsing
Avasta uusi saateid avatud PodcastIndexi kataloogi või iTunesi otsingu kaudu, ilma et peaksid päringuid reklaamitoega kataloogidele saatma.
Episoodi allalaadimised
Laadi episoodid serverisse alla võrguühenduseta kuulamiseks, arhiveerimiseks ja kaitseks saadete avalikest voogudest kadumise eest.
YouTube kanalid
Telli YouTube'i kanaleid nagu podcaste, heli eraldamisega, et saaksid neid kuulata samamoodi nagu kuulad tavalisi saateid.
OPML import ja varundus
Liiguta oma olemasolevad taskuhäälingute tellimused OPML-i kaudu sisse, ajasta automaatsed varukoopiad ja ekspordi kõik, kui seda vajad.
Miks kasutada PinePods Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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