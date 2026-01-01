PinePods on avatud lähtekoodiga taskuhäälinguhaldur, mis on ehitatud kodumajapidamistele, meeskondadele ja üksikutele kuulajatele, kes soovivad hoida oma kuulamisajalugu kolmandate osapoolte serveritest eemal. See ühendab lihvitud veebiliidese natiivsete Androidi, iOS-i ja töölauaklientidega, nii et iga seade püsib sünkroonis, ilma et peaks tuginema kommertslikele taskuhäälingute platvormidele.

PinePodsi teeb eriliseks selle esmaklassiline mitme kasutaja mudel koos sisseehitatud gpodderi API toe ja PodcastIndexi integratsiooniga. Iga liige saab iseseisvad tellimused, järjekorra ja esitusajaloo, jagades samal ajal ühte taustaprogrammi. Serveri ise majutamine oma VPS-il hoiab sinu tellimuste loendi, kuulamisharjumused ja allalaaditud episoodid täiesti privaatsena ning reklaamijälgijatest vabana.