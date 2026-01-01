Perplexica on avatud lähtekoodiga tehisintellektil põhinev vastuste mootor, mis töötab täielikult sinu enda riistvaral. See otsib veebist ja sünteesib täpseid vastuseid viidatud allikatega, toetades nii kohalikke LLM-e Ollama kaudu kui ka pilveteenuse pakkujaid nagu OpenAI, Claude ja Groq — nii saad valida mudeli, mis vastab sinu privaatsuse ja jõudluse nõuetele.

Perplexica isemajutus hoiab iga otsingupäringu sinu serveris privaatsena. Erinevalt pilvepõhistest tehisintellekti otsingutoodetest puudub kasutusjälgimine, kolmandate osapoolte päringute logimine ja tellimistasud — vaid kiired, viidatud vastused sinu täieliku kontrolli all.