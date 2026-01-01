Juuruta Perplexica ühe klõpsuga.
Privaatsusele keskenduv AI otsingumootor, mis ühendab interneti teadmised kohalike LLM-idega ja pakub viidatud vastuseid, jälgimata sinu päringuid.
Valige VPS-pakett Perplexica jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Perplexica
Perplexica on avatud lähtekoodiga tehisintellektil põhinev vastuste mootor, mis töötab täielikult sinu enda riistvaral. See otsib veebist ja sünteesib täpseid vastuseid viidatud allikatega, toetades nii kohalikke LLM-e Ollama kaudu kui ka pilveteenuse pakkujaid nagu OpenAI, Claude ja Groq — nii saad valida mudeli, mis vastab sinu privaatsuse ja jõudluse nõuetele.
Perplexica isemajutus hoiab iga otsingupäringu sinu serveris privaatsena. Erinevalt pilvepõhistest tehisintellekti otsingutoodetest puudub kasutusjälgimine, kolmandate osapoolte päringute logimine ja tellimistasud — vaid kiired, viidatud vastused sinu täieliku kontrolli all.
Perplexica peamised omadused
Viidatud AI vastused
Iga vastus sisaldab allikaviiteid, et saaksid teavet kontrollida ja süveneda, pimesi usaldamata tehisintellekti loodud sisu.
Kohalik LLM tugi
Ühenda Ollama, et käitada avatud lähtekoodiga mudeleid täielikult oma riistvaral, saates välisteenustele andmeid.
Mitme pakkuja paindlikkus
Vaheta OpenAI, Claude'i, Groqi ja teiste pilveteenuse pakkujate vahel ühest liidesest, et tasakaalustada kulusid ja võimekust.
Täielik otsingu privaatsus
Kõik päringud jäävad sinu VPS-i — otsinguajalugu ei jagata reklaamivõrgustike ega analüütikaplatvormidega, mis jälgivad sinu käitumist.
Miks kasutada Perplexica Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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