Juuruta Koffan ühe klõpsuga paigaldusega.
Ülimalt kerge, ise majutatav ostunimekirja rakendus paaridele ja peredele, reaalajas sünkroonimise, võrguühenduseta režiimi ja PWA installimisega.
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Millega saab ehitada Koffan
Koffan on isemajutatav ostunimekirja veebirakendus, mis on loodud paaridele, peredele ja jagatud leibkondadele. See sünkroonib reaalajas telefonide, tahvelarvutite ja lauaarvutite vahel WebSocketsi kaudu, töötab võrguühenduseta progressiivse veebirakendusena ning korraldab tooteid kohandatud jaotistesse hägusa automaatse täitmisega, mis on tuletatud sinu enda ostuajaloost.
Koffani isemajutamine VPS-il hoiab leibkonna toidukaupade nimekirja sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte ostu-SaaS-is. Kirjutatud Go keeles sisseehitatud SQLite andmebaasiga, töötab see umbes 2,5 MB RAM-iga ja 16 MB kettaruumi vajadusega, kaasas on tõlked kolmeteistkümnesse keelde, sisaldab toore jõu sisselogimiskaitset ja pakub valikulist REST API-t automatiseerimiseks, migreerimiseks ja integreerimiseks.
Koffan peamised omadused
Reaalajas sünkroonimine
WebSocketi toega reaalajas uuendused hoiavad iga leibkonna liiget samas nimekirjas, kui üksusi lisatakse, kontrollitakse või muudetakse.
Võrguühenduseta PWA
Installi oma telefoni avakuvale ja jätka üksuste lisamist või märkimist ilma ühenduseta — muudatused sünkroonitakse, kui oled taas võrgus.
Mitmed loendid
Loo eraldi nimekirjad poe või otstarbe järgi kohandatud ikoonidega ja taaskasuta tootejaotisi, nagu Piimatooted, Köögiviljad või Puhastusvahendid.
Ülikerge jalajälg
Kirjutatud Go keeles SQLite taustaprogrammil — umbes 16 MB kettal ja 2,5 MB RAM-i, ideaalne isegi kõige väiksemale VPS-paketile.
Nutikas automaattäitmine
Hägune otsing soovitab tooteid sinu varasemast ostuajaloost ja mäletab, millisesse jaotisesse iga ese kuulub.
REST API juurdepääs
Valikuline API-võti avab programmeeritava juurdepääsu automatiseerimiseks, integratsioonideks ja loendite migreerimiseks eksemplaride vahel.
Miks kasutada Koffan Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.