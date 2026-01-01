Koffan on isemajutatav ostunimekirja veebirakendus, mis on loodud paaridele, peredele ja jagatud leibkondadele. See sünkroonib reaalajas telefonide, tahvelarvutite ja lauaarvutite vahel WebSocketsi kaudu, töötab võrguühenduseta progressiivse veebirakendusena ning korraldab tooteid kohandatud jaotistesse hägusa automaatse täitmisega, mis on tuletatud sinu enda ostuajaloost.

Koffani isemajutamine VPS-il hoiab leibkonna toidukaupade nimekirja sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte ostu-SaaS-is. Kirjutatud Go keeles sisseehitatud SQLite andmebaasiga, töötab see umbes 2,5 MB RAM-iga ja 16 MB kettaruumi vajadusega, kaasas on tõlked kolmeteistkümnesse keelde, sisaldab toore jõu sisselogimiskaitset ja pakub valikulist REST API-t automatiseerimiseks, migreerimiseks ja integreerimiseks.