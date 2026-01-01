Cloudreve on avatud lähtekoodiga ise majutatav pilvesalvestusplatvorm, millel on üle 27 000 GitHubi tähe ja mis on loodud selleks, et anda üksikisikutele ja meeskondadele privaatne pilveketas, mida nad täielikult kontrollivad. See pakub lihvitud, Google Drive'i-laadset kogemust — lohistamisega üleslaadimised, jagatavad lingid, meedia eelvaade veebis ja WebDAV töölauaintegratsioon — salvestades samal ajal iga faili teie omanduses olevasse infrastruktuuri.

Erinevalt kommertspilvesalvestusteenustest ei kehtesta Cloudreve kasutajapõhiseid tasusid, failide skaneerimist ega salvestuspiiranguid, mis ületaksid teie VPS-i kettamahtu. See toetab mitut salvestustaustsüsteemi, sealhulgas kohalikku ketast, S3-ühilduvaid teenuseid, OneDrive'i ja Google Drive'i, võimaldades teil ühendada erinevad salvestusruumid ühe juurdepääsupunkti alla. See juurutus ühendab Cloudreve'i PostgreSQL-i ja Redisega usaldusväärse metaandmete salvestamise ja kiire failide sirvimise jaoks.