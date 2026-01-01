Juuruta Cloudreve ühe klõpsuga.
Ise majutatud pilve salvestusplatvorm failijagamise, veebipõhise eelvaate ja mitme kasutaja toega, mis on täielikult sinu kontrolli all.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cloudreve
Cloudreve on avatud lähtekoodiga ise majutatav pilvesalvestusplatvorm, millel on üle 27 000 GitHubi tähe ja mis on loodud selleks, et anda üksikisikutele ja meeskondadele privaatne pilveketas, mida nad täielikult kontrollivad. See pakub lihvitud, Google Drive'i-laadset kogemust — lohistamisega üleslaadimised, jagatavad lingid, meedia eelvaade veebis ja WebDAV töölauaintegratsioon — salvestades samal ajal iga faili teie omanduses olevasse infrastruktuuri.
Erinevalt kommertspilvesalvestusteenustest ei kehtesta Cloudreve kasutajapõhiseid tasusid, failide skaneerimist ega salvestuspiiranguid, mis ületaksid teie VPS-i kettamahtu. See toetab mitut salvestustaustsüsteemi, sealhulgas kohalikku ketast, S3-ühilduvaid teenuseid, OneDrive'i ja Google Drive'i, võimaldades teil ühendada erinevad salvestusruumid ühe juurdepääsupunkti alla. See juurutus ühendab Cloudreve'i PostgreSQL-i ja Redisega usaldusväärse metaandmete salvestamise ja kiire failide sirvimise jaoks.
Cloudreve peamised omadused
Mitu salvestusruumi taustasüsteemi
Ühenda kohalik ketas, S3-ühilduvad andmehoidlad, OneDrive või Google Drive ja halda kogu salvestusruumi ühest ühtsest liidesest.
Turvaline failijagamine
Loo jagamislingid valikulise paroolikaitse, aegumiskuupäevade ja allalaadimise piirangutega, et kontrollida, kes millele ligi pääseb.
Veebimeedia eelvaade
Eelvaata pilte, videoid, helifaile, dokumente ja koodifaile otse brauseris allalaadimata.
WebDAV töölaua juurdepääs
Paigalda Cloudreve võrgukettana Windowsis, macOS-is või Linuxis natiivseks failisüsteemi integreerimiseks ilma lisatarkvarata.
Mitmekasutaja kvootidega
Loo kasutajakontosid individuaalsete salvestusmahtude ja õiguste tasemetega peredele, meeskondadele või klientidele.
Miks kasutada Cloudreve Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.