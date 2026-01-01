Galaxy on avatud lähtekoodiga veebiplatvorm, mis võimaldab teadlastel käivitada, jagada ja taasesitada andmemahukaid biomeditsiinilisi analüüse ilma ühtegi koodirida kirjutamata. Seda kasutavad tuhanded laborid üle maailma, see koondab tuhandeid käsurea tööriistu ühtse brauseriliidese taha, et teadlased saaksid luua keerulisi bioinformaatika töövooge, jälgida iga parameetrit ja käivitada täpselt sama analüüsi kuid hiljem uuesti.

Galaxy isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud sekveneerimisandmed, patsiendirühmad ja avaldamata töövoogud täielikult sinu kontrolli all, ilma töökohtade tasudeta ja jagatud serveri järjekorra ooteaegadeta. See mall sisaldab ühte kõik-ühes konteinerit koos Galaxy, PostgreSQL-i ja nginx-iga, mis on eelkonfigureeritud koheseks ühekordseks juurutamiseks.