Paigalda Galaxy ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga veebiplatvorm ligipääsetavate, korratavate bioinformaatika analüüside ja andmemahukate teaduslike töövoogude jaoks.
Valige VPS-pakett Galaxy jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Galaxy
Galaxy on avatud lähtekoodiga veebiplatvorm, mis võimaldab teadlastel käivitada, jagada ja taasesitada andmemahukaid biomeditsiinilisi analüüse ilma ühtegi koodirida kirjutamata. Seda kasutavad tuhanded laborid üle maailma, see koondab tuhandeid käsurea tööriistu ühtse brauseriliidese taha, et teadlased saaksid luua keerulisi bioinformaatika töövooge, jälgida iga parameetrit ja käivitada täpselt sama analüüsi kuid hiljem uuesti.
Galaxy isemajutamine oma VPS-is hoiab tundlikud sekveneerimisandmed, patsiendirühmad ja avaldamata töövoogud täielikult sinu kontrolli all, ilma töökohtade tasudeta ja jagatud serveri järjekorra ooteaegadeta. See mall sisaldab ühte kõik-ühes konteinerit koos Galaxy, PostgreSQL-i ja nginx-iga, mis on eelkonfigureeritud koheseks ühekordseks juurutamiseks.
Galaxy peamised omadused
Korratavad töövoogud
Jäädvusta iga tööriist, parameeter ja andmestiku versioon, nii et iga analüüsi saaks täpselt samamoodi uuesti käivitada kuude või aastate pärast.
Visuaalne torujuhtme redaktor
Koosta mitmeastmelisi bioinformaatika töövooge lohistamis- ja paigutamise põhimõttel töötaval lõuendil, ilma Bashis või Snakemake'is skriptimata.
Tuhanded tööriistad
Paigalda kontrollitud tööriistad Galaxy Tool Shedist, mis hõlmavad genoomikat, proteoomikat, metaboloomikat, kujutiste töötlemist ja masinõpet.
Interaktiivsed märkmikud
Käivita Jupyter, RStudio ja muud interaktiivsed keskkonnad otse oma Galaxy ajalugude ja andmestikega.
Ajalood ja jagamine
Korralda iga analüüsi käivitus versioonitud ajaloos, mida saab koostööpartnerite poolt ühe klõpsuga jagada, avaldada või importida.
Conda sõltuvuste lahendamine
Tööriistad lahendavad oma sõltuvused automaatselt Conda ja BioContainersi kaudu, kõrvaldades keskkonnakonfliktid.
Miks kasutada Galaxy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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