Ühe klõpsuga Quasarri paigaldus.
JDownloaderi sild, mis pakub Newznabi indekseerijat ja SABnzbd allalaadimisklienti kogu Arr meediapinu jaoks.
Valige VPS-pakett Quasarr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Quasarr
Quasarr on kerge Pythoni teenus, mis teeskleb olevat nii Newznabi indekseerija kui ka SABnzbd allalaadimise klient, seejärel suunab iga allalaadimise JDownloader 2-le läbi oma My JDownloaderi pilve API. Tulemuseks on sujuv sild, mis võimaldab Radarril, Sonarril, Lidarril, Prowlarril ja Magazarril otsida ja alla laadida ühe kliki hostijatelt, puudutamata kunagi tegelikku Useneti või BitTorrentit.
Quasarri isemajutamine VPS-is hoiab silla ööpäevaringselt võrgus, koos JDownloaderiga, ja sisaldab sisseehitatud CAPTCHA dekrüpteerimisvoogu kaitstud linkide jaoks. Aktiivsed GitHubi sponsorid saavad ühendada SponsorsHelperi, et CAPTCHA-sid automaatselt lahendada.
Quasarr peamised omadused
JDownloader sild
Edastab iga hankimise Radarrist, Sonarrist, Lidarr'ist ja Magazarr'ist otse JDownloader 2-te My JDownloaderi pilve API kaudu.
Newznab indekseerija
Quasarr pakub Newznab-ühilduvat otsingu lõpp-punkti, et Arr stack saaks leida väljalaseid toetatud ühe klõpsuga majutajatel, kasutades IMDb ID-sid või tekstipäringuid.
SABnzbd kliendi emulatsioon
Toimib SABnzbd allalaadimise kliendina, nii et Radarr, Sonarr ja Lidarr saavad järjekorda panna, jälgida ja importida lõpetatud allalaadimisi, ilma et nende töövoog muutuks.
CAPTCHA dekrüpteerimine
Sisseehitatud lingi dekrüpteerimine käsitleb CAPTCHA-ga kaitstud väljalaseid, valikuliste Tampermonkey skriptidega ja SponsorsHelperi integratsiooniga automaatseks lahendamiseks.
Kategooria ja peegeldamise juhtimine
Kategooriapõhised lubatud nimekirjad hostinimede ja allalaadimise peegelsaitide jaoks hoiavad sinu teegi usaldusväärsetes allikates, ilma et peaksid Arr konfiguratsiooni muutma.
Teavitused ja autentimine
Valikulised Discordi ja Telegrami teavitused ning vormipõhine või HTTP Basic autentimine kaitsevad veebiliidest ja hoiavad sind kursis.
Miks kasutada Quasarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.