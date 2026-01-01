Quasarr on kerge Pythoni teenus, mis teeskleb olevat nii Newznabi indekseerija kui ka SABnzbd allalaadimise klient, seejärel suunab iga allalaadimise JDownloader 2-le läbi oma My JDownloaderi pilve API. Tulemuseks on sujuv sild, mis võimaldab Radarril, Sonarril, Lidarril, Prowlarril ja Magazarril otsida ja alla laadida ühe kliki hostijatelt, puudutamata kunagi tegelikku Useneti või BitTorrentit.

Quasarri isemajutamine VPS-is hoiab silla ööpäevaringselt võrgus, koos JDownloaderiga, ja sisaldab sisseehitatud CAPTCHA dekrüpteerimisvoogu kaitstud linkide jaoks. Aktiivsed GitHubi sponsorid saavad ühendada SponsorsHelperi, et CAPTCHA-sid automaatselt lahendada.