ShinyProxy on Open Analyticsi loodud avatud lähtekoodiga server interaktiivsete andmerakenduste majutamiseks, mis on kirjutatud R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio ja paljudes teistes raamistikes. See käivitab iga kasutaja seansi isoleeritud Docker konteineris, seejärel puhverdab HTTP ja WebSocketi liikluse tagasi brauserisse, nii et iga külastaja saab puhta keskkonna, ilma et jagatud olek saastuks.

ShinyProxy iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud mudelid, andmestikud ja armatuurlauad sinu perimeetris, andes samal ajal meeskondadele ettevõtte funktsioone — autentimine, grupipõhine juurdepääsukontroll, kasutuslogimine — ilma kohapõhise litsentsimise või tarnija lukustamiseta.