Paigalda ShinyProxy ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga server Shiny, Dash, Streamlit ja muude andmerakenduste juurutamiseks sisseehitatud autentimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ShinyProxy
ShinyProxy on Open Analyticsi loodud avatud lähtekoodiga server interaktiivsete andmerakenduste majutamiseks, mis on kirjutatud R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio ja paljudes teistes raamistikes. See käivitab iga kasutaja seansi isoleeritud Docker konteineris, seejärel puhverdab HTTP ja WebSocketi liikluse tagasi brauserisse, nii et iga külastaja saab puhta keskkonna, ilma et jagatud olek saastuks.
ShinyProxy iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud mudelid, andmestikud ja armatuurlauad sinu perimeetris, andes samal ajal meeskondadele ettevõtte funktsioone — autentimine, grupipõhine juurdepääsukontroll, kasutuslogimine — ilma kohapõhise litsentsimise või tarnija lukustamiseta.
ShinyProxy peamised omadused
Kasutajapõhised konteinerid
Iga seanss käivitab oma Docker konteineri, nii et kasutajad ei jaga kunagi olekut, seansse ega arvutusressursse.
Mitme raamistiku tugi
Majuta R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode ja mis tahes muu veebirakendus, mis on pakendatud konteinerina.
Pistikprogrammipõhine autentimine
Ühenda LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak või sotsiaalsed sisselogimised, et piirata rakenduste juurdepääsu grupipõhise juurdepääsukontrolliga.
Kasutusanalüütika
Sisseehitatud sündmuste logimine jälgib rakenduste käivitusi, kestusi ja aktiivseid seansse võimsuse planeerimiseks ja auditeerimiseks.
WebSocketi voogedastus
Natiivne WebSocketi ja HTTP/2 puhverdamine hoiab interaktiivsed Shiny ja Dash rakendused koormuse all reageerimisvõimelisena.
Halduse juhtpaneel
Reaalajas haldusvaade näitab töötavaid konteinereid, võimaldab operaatoritel tegevust kontrollida ja peatab seansse vastavalt vajadusele.
Miks kasutada ShinyProxy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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