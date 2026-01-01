Etherpad on avatud lähtekoodiga, veebipõhine koostööredaktor, mis võimaldab mitmel kasutajal samaaegselt sama dokumenti redigeerida, kusjuures muudatused ilmuvad kõigile osalejatele koheselt. Iga kaastöölise tekst on värvikoodiga, mis teeb lihtsaks näha, kes mida kirjutas. Registreerimist ega tarkvara installimist pole vaja – lihtsalt jaga linki ja alusta koostööd.

Etherpadi ise majutamine oma VPS-is tagab, et tundlikud dokumendid ei lahku kunagi sinu enda infrastruktuurist. Kaasasolev PostgreSQL-i taustaprogramm pakub usaldusväärset püsivust ja täielikku versiooniajalugu, samal ajal kui laiendatav pistikprogrammide süsteem võimaldab sul lisada pildituge, ülesannete loendeid ja kohandatud integratsioone, mis on kohandatud sinu meeskonna töövoo järgi.