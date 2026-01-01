Paigalda Etherpad ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga reaalajas koostööl põhinev tekstiredaktor, kus mitu kasutajat saavad dokumente samaaegselt kirjutada ja redigeerida.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Etherpad
Etherpad on avatud lähtekoodiga, veebipõhine koostööredaktor, mis võimaldab mitmel kasutajal samaaegselt sama dokumenti redigeerida, kusjuures muudatused ilmuvad kõigile osalejatele koheselt. Iga kaastöölise tekst on värvikoodiga, mis teeb lihtsaks näha, kes mida kirjutas. Registreerimist ega tarkvara installimist pole vaja – lihtsalt jaga linki ja alusta koostööd.
Etherpadi ise majutamine oma VPS-is tagab, et tundlikud dokumendid ei lahku kunagi sinu enda infrastruktuurist. Kaasasolev PostgreSQL-i taustaprogramm pakub usaldusväärset püsivust ja täielikku versiooniajalugu, samal ajal kui laiendatav pistikprogrammide süsteem võimaldab sul lisada pildituge, ülesannete loendeid ja kohandatud integratsioone, mis on kohandatud sinu meeskonna töövoo järgi.
Etherpad peamised omadused
Reaalajas koosredigeerimine
Iga osaleja muudatused kuvatakse koheselt värvikoodiga omistusega, nii et meeskonnad saavad koos kirjutada ilma liitmiskonfliktide või lukustamiseta.
Täielik versiooniajalugu
Iga muudatus salvestatakse ajaskaala liuguriga, mis võimaldab sul dokumendi mis tahes varasema oleku tagasi kerida ja taastada.
Registreerimine pole vajalik
Osalejad liituvad padidega jagatud URL-i kaudu, kontosid loomata, vähendades hõõrdumist ühekordseks koostööks väliste külalistega.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Pikenda Etherpadi pistikprogrammidega piltide manustamiseks, ülesannete loendite, ekspordivormingute ja tööriistade integreerimiseks, et need vastaksid sinu meeskonna spetsiifilistele vajadustele.
Administraatoripaneel
Veebipõhine haldusliides võimaldab sul haldada pad'e, jälgida tegevust ja seadistada serveri sätteid ilma otsese serveri ligipääsuta.
Miks kasutada Etherpad Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.