Juurutage Crawl4AI ühe klõpsuga installimisel.
Avatud lähtekoodiga veebirobot, mis teisendab veebisaidid puhtaks, LLM-valmis Markdowniks AI andmetorustike jaoks.
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Millega saab ehitada Crawl4AI
Crawl4AI on täiustatud veebirobot ja kraapija, mis on loodud spetsiaalselt tehisintellekti rakenduste jaoks. See teisendab veebisisu struktureeritud, LLM-valmis Markdowni väljundiks, muutes selle ideaalseks aluseks RAG (Retrieval-Augmented Generation) süsteemidele, treeningandmestikele ja tehisintellektipõhistele sisutorudele. Üle 50 000 GitHubi tärniga on sellest saanud tehisintellekti arendajate kogukonnas eelistatud roomamislahendus.
Platvorm toetab täielikku brauseri juhtimist JavaScripti-rohketel saitidel, asünkroonset roomamist brauserite koondamisega, intelligentse sisufiltreerimist ja RESTful API juurdepääsu – kõik see on pakendatud reaalajas jälgimise armatuurlaua ja interaktiivse mänguväljakuga. Crawl4AI ise majutamine oma VPS-is annab sulle spetsiaalse arvutusvõimsuse intensiivseteks roomamistoiminguteks ja täieliku kontrolli andmete käsitlemise üle, ilma et tundlik sisu liiguks läbi kolmandate osapoolte teenuste.
Crawl4AI peamised omadused
LLM-valmis väljund
Teisendab roomatud lehed puhtaks Markdowniks, mis on optimeeritud otse keelemudeli torujuhtmetesse ja RAG-süsteemidesse sisestamiseks.
Täielik brauserikontroll
Käitleb JavaScriptiga renderdatud lehti ja dünaamilist sisu, kasutades brauserite kogumit suure jõudluse ja täpse andmeeralduse tagamiseks.
RESTful API juurdepääs
Pakub HTTP lõpp-punkte veebikraapimise integreerimiseks olemasolevatesse rakendustesse ja automatiseeritud andmevoogudesse.
Reaalajas jälgimine
Sisseehitatud juhtpaneel ja interaktiivne mänguväljak võimaldavad sul reaalajas jälgida roomamisoperatsioone, testida ekstraheerimisstrateegiaid ja siluda konfiguratsioone.
Arukas filtreerimine
Struktureeritud eraldamise strateegiad filtreerivad müra ja eraldavad asjakohase sisu, vähendades järeltöötluse tööd sinu AI töövoos.
Miks kasutada Crawl4AI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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