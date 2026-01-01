Crawl4AI on täiustatud veebirobot ja kraapija, mis on loodud spetsiaalselt tehisintellekti rakenduste jaoks. See teisendab veebisisu struktureeritud, LLM-valmis Markdowni väljundiks, muutes selle ideaalseks aluseks RAG (Retrieval-Augmented Generation) süsteemidele, treeningandmestikele ja tehisintellektipõhistele sisutorudele. Üle 50 000 GitHubi tärniga on sellest saanud tehisintellekti arendajate kogukonnas eelistatud roomamislahendus.

Platvorm toetab täielikku brauseri juhtimist JavaScripti-rohketel saitidel, asünkroonset roomamist brauserite koondamisega, intelligentse sisufiltreerimist ja RESTful API juurdepääsu – kõik see on pakendatud reaalajas jälgimise armatuurlaua ja interaktiivse mänguväljakuga. Crawl4AI ise majutamine oma VPS-is annab sulle spetsiaalse arvutusvõimsuse intensiivseteks roomamistoiminguteks ja täieliku kontrolli andmete käsitlemise üle, ilma et tundlik sisu liiguks läbi kolmandate osapoolte teenuste.