Grimoire on avatud lähtekoodiga järjehaldur, mis on loodud püsivaks ja otsitavaks koduks kõigele, mida veebist salvestad. See salvestab järjehoidjad automaatse metaandmete eraldamisega – lehe pealkiri, kirjeldus, favicon ja ekraanipilt – nii et sinu kogu püsib kasulik veel kaua pärast seda, kui oled unustanud, miks sa midagi salvestasid.

Erinevalt brauseri järjehoidjate kaustadest, mis sünkroonivad tarnijate pilvedega, hoiab Grimoire'i ise majutamine oma VPS-is sinu lugemisajaloo, uurimislingid ja salvestatud ressursid täiesti privaatsena. Üks konteiner sisseehitatud SQLite salvestusruumiga tähendab, et pole midagi hooldada – lihtsalt salvesta, märgi ja otsi.