Juurutage WeKnora ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga LLM-i teadmusplatvorm, mis muudab dokumendid päringuteks kasutatavaks RAG-iks, arutlevaks agendiks ja iseseisvalt hooldatavaks vikiks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WeKnora
WeKnora on Tencenti avatud lähtekoodiga LLM-põhine teadmiste raamistik, mis muudab hajutatud dokumendid päringuteks sobivateks, arutlusvõimelisteks teadmiste varadeks. See ühendab RAG-põhise küsimustele vastamise, ReAct-agendi mitmeastmeliseks arutluseks ja Wiki-režiimi, mis destilleerib algdokumendid iseseisvalt hooldatavaks märgistuskeelel põhinevaks teadmistebaasiks interaktiivse teadmusgraafikuga.
WeKnora isemajutus oma VPS-is hoiab patenteeritud dokumendid, manused ja vestluste ajaloo täielikult sinu kontrolli all. Ühenda mis tahes enam kui kahekümne LLM-teenuse pakkujaga — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude või kohalike Ollama mudelitega — ja vali mitme vektor-taustsüsteemi vahel, ilma et peaksid tundlikke andmeid kolmandate osapoolte teenustele saatma.
WeKnora peamised omadused
Viki režiim
Agendid töötlevad toordokumendid iseseisvalt hooldatavaks Markdowni teadmusbaasiks interaktiivse teadmusgraafikuga, et sirvida mõistete vahelisi seoseid.
ReAct-agent
Mitmeastmeline arutlusagent koordineerib autonoomselt andmete hankimist, MCP tööriistu ja veebiotsingut, et käsitleda keerulisi päringuid, millele ühekordne RAG vastata ei suuda.
Sügav dokumentide parsimine
Paigutustundlik ekstraheerimine käsitleb üle kümne vormingu, sh PDF, Word, Excel, PowerPoint ja skannitud pildid, säilitades samal ajal tabelid, joonised ja struktuuri.
Multi-LLM tugi
Ühenda üle kahekümne LLM-i pakkuja, sealhulgas OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ja kohalikud Ollama mudelid, ilma et peaksid lukustuma ühe tarnija külge või uuesti indekseerima.
Teadmusgraafi väljatoomine
Valikuline GraphRAG-i ja Neo4j integratsioon võimaldab dokumendiülest järeldamist ja seosepäringuid, mis ulatuvad kaugemale sellest, mida tavaline vektoriotsing toetab.
Integratsioonide automaatne sünkroonimine
Tõmba dokumendid otse Feishust, Notionist ja Yuquest, et hoida oma teadmusbaasi kooskõlas süsteemidega, mida sinu meeskond juba kasutab.
Miks kasutada WeKnora Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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