WeKnora on Tencenti avatud lähtekoodiga LLM-põhine teadmiste raamistik, mis muudab hajutatud dokumendid päringuteks sobivateks, arutlusvõimelisteks teadmiste varadeks. See ühendab RAG-põhise küsimustele vastamise, ReAct-agendi mitmeastmeliseks arutluseks ja Wiki-režiimi, mis destilleerib algdokumendid iseseisvalt hooldatavaks märgistuskeelel põhinevaks teadmistebaasiks interaktiivse teadmusgraafikuga.

WeKnora isemajutus oma VPS-is hoiab patenteeritud dokumendid, manused ja vestluste ajaloo täielikult sinu kontrolli all. Ühenda mis tahes enam kui kahekümne LLM-teenuse pakkujaga — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude või kohalike Ollama mudelitega — ja vali mitme vektor-taustsüsteemi vahel, ilma et peaksid tundlikke andmeid kolmandate osapoolte teenustele saatma.