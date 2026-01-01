Jellyseerr on meediapäringute ja halduse esiliides ise majutatud meediaserveritele, mis on loodud pakkuma kasutajatele lihvitud viisi sisu avastamiseks ja taotlemiseks ilma otsese juurdepääsuta Sonarrile või Radarr'ile. Kasutajad sirvivad rikkalikku kataloogi, esitavad päringuid ja saavad teateid, kui sisu on saadaval — samal ajal kui administraatorid kinnitavad päringuid ja haldavad täitmist puhta armatuurlaua kaudu.

Jellyseerr'i ise majutamine oma meediaserveri kõrval hoiab kogu päringute ajaloo, kasutajakontod ja integratsiooni mandaadid sinu enda VPS-is. Kasutajad saavad sisu sirvida ja taotleda 24/7 mis tahes seadmest, olemasolevate Jellyfin'i, Emby või Plexi kontode ühekordse sisselogimisega, muutes kogemuse sujuvaks alates sisselogimise hetkest.