Paigalda Jellyseerr ühe klõpsuga.
Meediapäringute haldamise tööriist, mis võimaldab kasutajatel avastada ja taotleda filme ja telesaateid Jellyfini, Emby ja Plexi jaoks.
Valige VPS-pakett Jellyseerr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Jellyseerr
Jellyseerr on meediapäringute ja halduse esiliides ise majutatud meediaserveritele, mis on loodud pakkuma kasutajatele lihvitud viisi sisu avastamiseks ja taotlemiseks ilma otsese juurdepääsuta Sonarrile või Radarr'ile. Kasutajad sirvivad rikkalikku kataloogi, esitavad päringuid ja saavad teateid, kui sisu on saadaval — samal ajal kui administraatorid kinnitavad päringuid ja haldavad täitmist puhta armatuurlaua kaudu.
Jellyseerr'i ise majutamine oma meediaserveri kõrval hoiab kogu päringute ajaloo, kasutajakontod ja integratsiooni mandaadid sinu enda VPS-is. Kasutajad saavad sisu sirvida ja taotleda 24/7 mis tahes seadmest, olemasolevate Jellyfin'i, Emby või Plexi kontode ühekordse sisselogimisega, muutes kogemuse sujuvaks alates sisselogimise hetkest.
Jellyseerr peamised omadused
Jellyfin SSO
Kasutajad logivad sisse oma olemasolevate Jellyfini, Emby või Plexi kasutajatunnustega — eraldi konto loomine pole teie olemasolevate meediaserveri kasutajate jaoks vajalik.
Sonarr ja Radarr integratsioon
Kinnitatud taotlused saadetakse otse Sonarr'ile või Radarr'ile automaatseks allalaadimiseks ja teeki lisamiseks ilma administraatori käsitsi sekkumiseta.
Taotluse heakskiidu töövoog
Administraatorid vaatavad keskselt juhtpaneelilt ootel päringud üle ja kinnitavad või lükkavad need ühe klõpsuga tagasi, enne kui täitmine algab.
Täpsemad õigused
Rollipõhine juurdepääsukontroll kasutajapõhiste päringukvootide ja piirangutega takistab ühelgi kasutajal allalaadimisjärjekordi üle koormamast.
Mitmekanalilised teavitused
Teavita kasutajaid Discordi, Telegrami, Slacki, e-posti, Pushoveri ja veebihaakide kaudu, kui nende soovitud sisu on vaatamiseks saadaval.
Miks kasutada Jellyseerr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.