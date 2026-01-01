Shynet on iseseisev veebianalüüsi platvorm, mis on loodud privaatsust teadvustavatele veebisaidi omanikele. Erinevalt kommertslikest analüüsivahenditest jälgib Shynet külastajate käitumist ilma küpsisteta, sõrmejälgede võtmiseta või isikuandmete kogumiseta, muutes selle täielikult kooskõlas olevaks GDPR-i ja sarnaste privaatsuseeskirjadega, ilma küpsisebännerite või nõusolekudialoogideta.

Shyneti juurutamine oma VPS-i tähendab, et teie külastajate andmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist. Saad puhtad, sisukad mõõdikud – sessioonid, viitajad, laadimisajad ja geograafilised andmed – austades samal ajal oma kasutajate privaatsust ja säilitades oma analüütika täieliku omandiõiguse.