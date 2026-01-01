Paigaldage Shynet ühe klõpsuga.
Privaatsust austav veebianalüüsi platvorm, mis töötab ilma küpsisteta ja annab sulle täieliku andmeomandi.
Valige VPS-pakett Shynet jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Shynet
Shynet on iseseisev veebianalüüsi platvorm, mis on loodud privaatsust teadvustavatele veebisaidi omanikele. Erinevalt kommertslikest analüüsivahenditest jälgib Shynet külastajate käitumist ilma küpsisteta, sõrmejälgede võtmiseta või isikuandmete kogumiseta, muutes selle täielikult kooskõlas olevaks GDPR-i ja sarnaste privaatsuseeskirjadega, ilma küpsisebännerite või nõusolekudialoogideta.
Shyneti juurutamine oma VPS-i tähendab, et teie külastajate andmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist. Saad puhtad, sisukad mõõdikud – sessioonid, viitajad, laadimisajad ja geograafilised andmed – austades samal ajal oma kasutajate privaatsust ja säilitades oma analüütika täieliku omandiõiguse.
Shynet peamised omadused
Küpsisvaba jälgimine
Kogub analüütikat ilma küpsiste või sõrmejälgimiseta, välistades vajaduse nõusolekubännerite järele ja hoides sind vastavuses GDPR-i ja CCPA-ga.
Ise majutatud andmete omandiõigus
Kõik külastajate andmed jäävad sinu VPS-i — ei mingit kolmandate osapooltega jagamist, ei mingeid andmemaaklereid, ei mingit platvormisõltuvust.
Kergekaaluline manustamisskript
Üks JavaScripti koodijupp või JS-ita 1×1 pikslite jälgija integreerub mis tahes veebisaidiga või staatilise saidigeneraatoriga.
Mitme saidi haldus
Halda analüütikat mitme veebisaidi jaoks ühelt armatuurlaualt, saidipõhiste juurdepääsukontrollidega meeskondadele.
Reaalajas sessiooni andmed
Vaata aktiivseid seansse, viiteallikaid, lehe laadimisaegu ja geograafilist jaotust reaalajas.
Miks kasutada Shynet Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.