Logseqi juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev privaatsust esikohale seadev teadmusbaas ja struktureerija, mis toimib kiire staatilise veebirakendusena, kus märkmed on salvestatud sinu brauseri kontrolli all olevasse kohalikku kausta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Logseq
Logseq on privaatsust esikohale seadev avatud lähtekoodiga teadmiste haldamise ja struktureerimise platvorm — plokipõhised märkmed, kahesuunalised lingid, päevikud, graafikulaadsed märkmete seosed ja päringutega teadmusbaas, kõik kirjutatud Markdowni või Org-mode failidena kettale. Logseqi veebirakendus on staatiline SPA, mis töötab täielikult sinu brauseris; see mall majutab seda ise, nii et sinu märkmeid toetav JavaScript pärineb sinu kontrolli all olevast infrastruktuurist, mitte kolmandalt osapoolelt.
Märkmed salvestatakse lokaalselt sinu brauserisse File System Access API kaudu, mis tähendab, et andmed ei puuduta kunagi SPA-d majutavat serverit — ideaalne „Ma usaldan oma CDN-i“ töövoogude jaoks, kus kasutaja soovib Logseqi kasutajaliidest, kuid ei taha sõltuda logseq.com-ist ega ühestki pilvesünkroonimise pakkujast. Ühenda juurutamine Logseqi töölauarakenduse, git sünkroonimise või iCloudi/OneDrive'i kaustade sünkroonimisega, et pääseda samadele märkmete failidele ligi erinevatest seadmetest.
Logseq peamised omadused
Plokipõhine kontuurija
Iga rida on lohistatav plokk kahesuunaliste linkide, manuste ja viidetega — ideaalne mittelineaarsetele mõtlejatele ja PKM-i töövoogudele.
Markdown ja Org-mode
Märkmed on tavalised Markdowni või Org-mode failid, mis on kettal salvestatud, seega on need redigeeritavad mis tahes tekstiredaktoris ja säilivad ka pärast Logseqi tulevast eluea lõppu.
Igapäevane päevik
Päevapõhised märkmelehed loovad mõttevoolu logi, mis toob aja jooksul esile mustreid ja lingib vaevata teemakohastele lehtedele.
Graafiku vaade
Visualiseeri märkmete vahelisi seoseid interaktiivse graafikuna, muutes lihtsamaks peidetud seoste avastamise kasvavas teadmistebaasis.
Päringud ja mallid
Käivita Datalogi päringud oma teadmusbaasi vastu ja loo korduvkasutatavaid malle koosolekute märkmete, raamatute, projektide ja korduvate töövoogude jaoks.
Privaatsuskeskne disain
Veebirakendus töötab täielikult kliendipoolselt; märkmed asuvad brauseri hallatavas kohalikus kaustas ega lahku kunagi sinu seadmest, välja arvatud juhul, kui valid Giti sünkroonimise või mõne muu sünkroonimiskihiga.
Miks kasutada Logseq Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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