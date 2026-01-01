Logseq on privaatsust esikohale seadev avatud lähtekoodiga teadmiste haldamise ja struktureerimise platvorm — plokipõhised märkmed, kahesuunalised lingid, päevikud, graafikulaadsed märkmete seosed ja päringutega teadmusbaas, kõik kirjutatud Markdowni või Org-mode failidena kettale. Logseqi veebirakendus on staatiline SPA, mis töötab täielikult sinu brauseris; see mall majutab seda ise, nii et sinu märkmeid toetav JavaScript pärineb sinu kontrolli all olevast infrastruktuurist, mitte kolmandalt osapoolelt.

Märkmed salvestatakse lokaalselt sinu brauserisse File System Access API kaudu, mis tähendab, et andmed ei puuduta kunagi SPA-d majutavat serverit — ideaalne „Ma usaldan oma CDN-i“ töövoogude jaoks, kus kasutaja soovib Logseqi kasutajaliidest, kuid ei taha sõltuda logseq.com-ist ega ühestki pilvesünkroonimise pakkujast. Ühenda juurutamine Logseqi töölauarakenduse, git sünkroonimise või iCloudi/OneDrive'i kaustade sünkroonimisega, et pääseda samadele märkmete failidele ligi erinevatest seadmetest.