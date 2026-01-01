Paigalda Homebox ühe klõpsuga.
Ise majutatav koduse vara haldussüsteem oma isiklike asjade jälgimiseks, korraldamiseks ja haldamiseks täieliku privaatsusega.
Valige VPS-pakett Homebox jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Homebox
Homebox on inventari- ja organiseerimissüsteem, mis on loodud spetsiaalselt kodukasutajatele, kes soovivad oma isiklikele asjadele struktuuri luua. See võimaldab sul esemeid kataloogida fotode, kohandatud väljade ja asukohasiltidega, jälgides samal ajal garantiisid, ostukuupäevi ja väärtusi kindlustusdokumentatsiooni jaoks. QR-koodiga märgistamine muudab esemete tuvastamise ja leidmise lihtsaks tubades või hoiuruumides.
Homeboxi ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud inventariandmed — sealhulgas üksikasjad väärtuslike esemete ja ostuajaloo kohta — täiesti privaatsena, ilma liitumistasudeta, ilma salvestuspiiranguteta ja ilma riskita, et kolmanda osapoole teenus katkestab sinu andmetele juurdepääsu.
Homebox peamised omadused
QR-koodi sildistamine
Loo ja skaneeri QR-koode esemete kiireks tuvastamiseks, vähendades otsinguaega suurtes kogudes ja hoiuruumides.
Garantii jälgimine
Salvesta ostukuupäevad, garantiid ja kviitungid aegumise hoiatustega, et sa ei jääks kunagi ilma nõude esitamise tähtajast.
Asukohapõhine organisatsioon
Määra esemed konkreetsetesse ruumidesse või hoiualadele ja otsi asukoha järgi, et leida kõike koheselt.
Väärtuse ja kindlustuse jälgimine
Logi esemete väärtused ja loo aruandeid kodukindlustuse dokumentatsiooni ja netoväärtuse arvutamiseks.
Mitmekasutaja majapidamised
Jaga oma inventari pereliikmetega, andes neile õigused majapidamise esemeid ühiselt hallata.
Miks kasutada Homebox Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.