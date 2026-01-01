Homebox on inventari- ja organiseerimissüsteem, mis on loodud spetsiaalselt kodukasutajatele, kes soovivad oma isiklikele asjadele struktuuri luua. See võimaldab sul esemeid kataloogida fotode, kohandatud väljade ja asukohasiltidega, jälgides samal ajal garantiisid, ostukuupäevi ja väärtusi kindlustusdokumentatsiooni jaoks. QR-koodiga märgistamine muudab esemete tuvastamise ja leidmise lihtsaks tubades või hoiuruumides.

Homeboxi ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud inventariandmed — sealhulgas üksikasjad väärtuslike esemete ja ostuajaloo kohta — täiesti privaatsena, ilma liitumistasudeta, ilma salvestuspiiranguteta ja ilma riskita, et kolmanda osapoole teenus katkestab sinu andmetele juurdepääsu.